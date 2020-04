BBB 20: 5 motivos para votar #FicaManu no Paredão desta terça-feira (21)

Ao anunciar para o Brasil que entraria para um 'retiro espiritual', a cantora paulista Manu Gavassi, 27 anos, enxergou a oportunidade de participação no reality show Big Brother Brasil (BBB 20) como uma janela para alavancar a sua carreira. Uma jogada de tudo ou nada, convenhamos, devido à tamanha exposição. Em seu vídeo de apresentação, postado em janeiro, a cantora justificou o aceite por querer viver tudo o que esse tipo de experiência propõe: desde levar bronca por ter esquecido de trocar o microfone a votar em alguém por questão de afinidade.

A sete dias da final, a Manu continua na casa mais vigiada do Brasil, enfrentando o penúltimo paredão da temporada. Artistas como Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Ludmila e Agatha Moreira, têm pedido pela permanência da atriz e cantora na casa por meio de suas redes sociais. Especificamente na eliminação desta terça, a cantora teen enfrenta o ator Babu Santana e a digital influencer Mari Gonzalez. Enquetes têm divido opiniões sobre quem sobrevive a este paredão. Tudo indica que a decisão está entre Manu e Mari. E, após separar cinco motivos para Mari Baianinha não sair nesse paredão (e gerar muita polêmica na web), agora trouxemos cinco motivos para Manu continuar na competição e, quem sabe, estar na grande final, que acontece na próxima segunda-feira (27).

1 - Manu protagonizou o (até então) Paredão histórico da temporada, eliminando o favorito Felipe Prior

Não era final de Copa do Mundo, mas poderia ser. Entre disputas de hashtags e votos no Gshow, a dona do hit Áudio de Desculpas saiu como a grande protagonista de um Paredão que bateu o recorde mundial em quantidade de votos. Foram mais de 1,5 bilhão de acessos. Com este marco, sem dúvidas, a cantora deixou seu nome na história do reality. Naturalmente, ela merece viver também o episódio da final. Foi importante para o jogo.

(Fotos: Reprodução/Instagram)



2 - Manu é a pioneira no país a produzir um conteúdo transmidiátivo num reality show brasileiro

Assim que anunciou sua entrada na casa mais vigiada do Brasil, a cantora começou a postar em suas redes sociais uma série de publicações contextualizadas com o que vivia na casa e promover, ao mesmo tempo, a sua web série no YouTube. Tudo 'on timing'. Dentro do confinamento, ela chegou a confessar que gravou cerca de 130 vídeos. Certamente será um case de sucesso a ser estudado pelos pesquisadores da área, já que a estratégia fez da participante a mais seguida nas redes sociais na história do programa.