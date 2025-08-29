OPORTUNIDADE

Feira de Santana tem 44 novas vagas de emprego; saiba como se candidatar

Confira a lista de oportunidades sendo ofertadas nesta quinta-feira (28)

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:41

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O SineBahia está com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com X vagas de emprego disponíveis em nove áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:



Informações sobre Feira de Santana 1 de 7

Vagas de emprego disponíveis:

Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta sexta-feira (29). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:

AUXILIAR DE LOJA E SUPERMERCADO (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Sem Experiência

Benefícios: vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e uniforme

Salário a combinar

05 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

18 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

01 VAGA

CARTAZISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

01 VAGA

CONFERENTE DE MERCADORIAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

12 VAGAS

MECÂNICO MANUTENÇÃO DE TRATORES

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

Possuir CNH B

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio Completo

Com experiência na CTPS

Benefícios: vale transporte, assistência médica, cesta básica, transporte da Empresa, seguro de vida e uniforme

Salário a combinar

02 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Sem experiência

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

01 VAGA

Como se candidatar às vagas do SineBahia em Feira de Santana?

O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.

Documentação Necessária

Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;

Documento de Identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);

Comprovante de escolaridade.

Canais de Atendimento

Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.