Feira de Santana tem 44 novas vagas de emprego; saiba como se candidatar

Confira a lista de oportunidades sendo ofertadas nesta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:41

Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O SineBahia está com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com X vagas de emprego disponíveis em nove áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:

Vagas de emprego disponíveis:

Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta sexta-feira (29). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:

  • AUXILIAR DE LOJA E SUPERMERCADO (PCD)
  • Ensino Fundamental Completo
  • Sem Experiência
  • Benefícios: vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e uniforme
  • Salário a combinar
  • 05 VAGAS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 18 VAGAS
  • AUXILIAR DE PESSOAL
  • Ensino Médio completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 01 VAGA
  • CARTAZISTA
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 01 VAGA
  • CONFERENTE DE MERCADORIAS
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 12 VAGAS
  • MECÂNICO MANUTENÇÃO DE TRATORES
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • Possuir CNH B
  • 01 VAGA
  • OPERADOR DE CALDEIRA
  • Ensino Médio Completo
  • Com experiência na CTPS
  • Benefícios: vale transporte, assistência médica, cesta básica, transporte da Empresa, seguro de vida e uniforme
  • Salário a combinar
  • 02 VAGAS
  • PEDREIRO
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 03 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 03 VAGAS
  • VENDEDOR INTERNO
  • Ensino Médio completo
  • Sem experiência
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 01 VAGA

Como se candidatar às vagas do SineBahia em Feira de Santana?

O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.

Documentação Necessária

Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:

  • Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;
  • Documento de Identidade (RG);
  • CPF;
  • Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);
  • Comprovante de escolaridade.

Canais de Atendimento

Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

