'POLITICAGEM'

ACM Neto diz que Jerônimo faz política de cooptação de prefeitos: ‘As coisas só saem para quem diz amém’

Neto ressaltou a necessidade de parceria entre os governos estadual e federal com as prefeituras para resolução de problemas

Pombo Correio

Publicado em 25 de abril de 2025 às 15:57

ACM Neto Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, disse, nesta sexta-feira (25), que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) faz política de cooptação de prefeito e que só atende na prática para quem está na base dele. Durante entrevista a uma rádio em Ilhéus, onde cumpre agenda desde quinta-feira (24), Neto ressaltou, entretanto, a necessidade de parceria entre os governos estadual e federal com as prefeituras para resolver os problemas enfrentados pela população.>

“Eu tenho dito isso aos prefeitos do União Brasil que procurem o governador, que procurem o presidente da República, que dialoguem para tentar conseguir alguma coisa. Infelizmente, nós sabemos que a política do governador é uma política da tentativa de cooptação. Ele só atende na prática quem é do lado dele. As coisas só saem para quem diz amém e vota no partido dele, o que é muito ruim para a Bahia”, afirmou. >

Ele participa de uma intensa agenda na cidade ao lado do prefeito Valderico Junior (União Brasil), do deputado federal Leur Lomanto Jr (União Brasil), do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil) e do ex-deputado Cacá Leão (PP), dentre outras lideranças da cidade e do Estado. Na manhã desta sexta, ACM Neto se reuniu com vereadores e com a equipe de Valderico para discutir questões relacionadas ao desenvolvimento de Ilhéus. >

Sem confirmar pré-candidatura a governador, Neto destacou que a postura de um governador do Estado deveria ser diferente, olhando para todos os municípios, independente do partido dos prefeitos. “Se um dia Deus me permitir ser governador, eu pretendo trabalhar para todos, porque passou a eleição, você tem essa obrigação, a de governar para todo mundo”, salientou. >

O vice-presidente nacional do União Brasil lembrou que, quando assumiu a Prefeitura de Salvador, a Bahia e o Brasil eram governados pelo PT e que nunca deixou de procurar tanto o governador (Jaques Wagner) quanto a presidente (Dilma Rousseff). “Mas não fui ajudado. E aí eu disse: olha, o que eu vou fazer? Vou ficar de braços cruzados, vou esperar o tempo passar ou vou trabalhar? Eu fui trabalhar”, recordou. >

Neto disse que as parcerias entre governos municipais e estadual são importantes, mas criticou a “politicagem” adotada por Jerônimo com a tentativa de cooptação de prefeitos. “Ao invés de estar cuidando da saúde, da educação, do enfrentamento à fome, à pobreza, à miséria, ao invés de estar lutando para reduzir os preços na Bahia, ele está lá, de manhã, de tarde e de noite, fazendo politicagem”, declarou. >

O ex-prefeito de Salvador salientou que, durante seus oito anos de governo, fez política, mas sempre priorizando a gestão e o cuidado com as pessoas. “Eu fui prefeito e fiz política durante oito anos, mas antes de fazer política eu fazia gestão. Antes de dedicar o meu tempo à política, eu dedicava meu tempo a cuidar da cidade e das pessoas. A política é consequência, não pode ser o meio e o fim. E Jerônimo faz da política o meio e o fim. Só pensa nisso”, disse.>