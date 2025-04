PARA 2026

ACM Neto defende união de oposição por candidato único contra o PT: 'É o ideal'

Ex-prefeito de Salvador falou do assunto durante lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado



Carol Neves

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:45

ACM Neto Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou nesta sexta-feira (4), durante o lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado (União Brasil) à Presidência da República, que o ideal para 2026 será que a oposição ao governo Lula se una em torno de um único nome. >

"Eu acho que o ideal é que haja uma unificação de todos os projetos que fazem oposição ao PT e ao governo do presidente Lula. Esse é o ideal. Isso será possível? Não sabemos. Está muito cedo, ainda tem muita coisa para acontecer, muita água para correr debaixo dessa ponte. E a gente, na hora certa, vai ver se existe espaço para todo mundo sentar à mesma mesa e aí, é claro, tentar construir um projeto conjunto", avaliou. " Eu acho que lá adiante terá que haver, se o ambiente for propício a uma aliança, terá que haver um entendimento em torno do nome que for mais forte, mais competitivo, que reunir as melhores condições. Mas isso tudo é para o futuro".>

Ele defendeu a candidatura de Caiado e disse que agora é o primeiro passo de um caminho para buscar criar um consenso em torno do governo. "Eu acho que Caiado agora dá um primeiro passo com o intuito de se viabilizar, de ganhar musculatura, de ganhar projeção nacional. Se essa movimentação dele, a caminhada dele der certo, ele poderá ser o candidato a presidente", afirmou. "Hoje Caiado dá aqui a sua largada para dialogar com o Brasil para conversar com os brasileiros". >

Questionado sobre a possibilidade de junção do União Brasil com o partido Progressistas, ele disse que esse tema será discutido na hora certa, mas vê com bons olhos. "Nós estamos conversando com Progressistas, isso é de conhecimento de todos (...) Agora, tudo isso tem que ser dialogado e, ao fim, os dois partidos vão decidir se caminham juntos e se marcham juntos.", disse, afirmando que a pauta será retomada no momento certo. >