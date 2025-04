BRONCOPATIA INFLAMATÓRIA

Deputado baiano cancela agenda após sentir dores no tórax

Diego Castro (PL) deu entrada no Hospital da Bahia, em Salvador, nesta segunda-feira (14)

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2025 às 19:14

Diego Castro (PL) Crédito: VannerCassaes/AgênciaALBA

O deputado estadual Diego Castro (PL) foi submetido a uma bateria de exames após sentir dores do lado direito do tórax no início da tarde desta segunda-feira (14), quando deu entrada no Hospital da Bahia, em Salvador. >

De acordo com a assessoria do deputado, Diego foi diagnosticado com broncopatia inflamatória (doença que causa inflamação nas vias aéreas). “O parlamentar seguirá sob cuidados médicos, em tratamento com medicação adequada e em repouso pelos próximos 2 dias, com observância do seu quadro”, diz trecho do comunicado. >