Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O segredo de Minas que define presidente e antecipa o resultado nacional

Com 16 milhões de eleitores, histórico eleitoral mostra que desempenho acompanha o vencedor nacional e revela como campanhas ajustam discurso para conquistar o eleitor decisivo

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:52

Mariana, em Minas Gerais
Teoria de Minas Gerais segue invicta desde a redemocratização. Foto: Mariana, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Bahia WS

Existe um ditado nos bastidores de Brasília que diz: "Quem não conquista Minas, não conquista o Brasil". Para o eleitor baiano, que entende o peso do regionalismo, Minas Gerais funciona como uma ponte: é o Sudeste que "conversa" diretamente com o Nordeste. A ideia de Minas como um estado que sintetiza o comportamento do eleitor brasileiro explica por que os olhos do país se voltam para as montanhas mineiras a cada quatro anos.

Os segredos de Minas Gerais

Grão Mogol fica na Cordilheira do Espinhaço por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Grão Mogol, cidade histórica do Norte de Minas por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Grão Mogol também é conhecida pelo enoturismo por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Minas Gerais tem algumas das cidades mais frias do Brasil por Freepik
Tiradentes é uma das cidades mais famosas de Minas Gerais (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) por
Minas Gerais foi um dos estados mais importantes na formação do Brasil (Imagem: Luis War | Shutterstock) por
Descubra a simplicidade e a hospitalidade que só Minas pode oferecer por Reprodução Youtube
Queijo minas artesanal por Nelson Almeida/Divulgação
Geoparque de Uberaba, em Minas por Divulgação
1 de 9
Grão Mogol fica na Cordilheira do Espinhaço por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação

O termômetro do país

A explicação para essa centralidade é social. O Norte de Minas respira a mesma realidade do sertão baiano, enquanto a capital Belo Horizonte reflete as dores dos grandes centros urbanos. Por essa diversidade, Minas Gerais se consolidou como o segundo maior colégio eleitoral do país, com cerca de 10% do total.

A força de Minas como espelho nacional reside na sua transição identitária, funcionando como um "amortecedor" entre o Sudeste e o Nordeste. Para o eleitorado baiano, é fácil identificar no Norte mineiro e no Vale do Jequitinhonha traços culturais e demandas sociais semelhantes às do sertão e do recôncavo, onde o Estado é visto como o principal motor de desenvolvimento. No entanto, o mesmo governador ou presidente precisa dialogar com a região de Juiz de Fora, que orbita a economia do Rio de Janeiro, e com as montanhas do centro, marcadas pela mineração.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Salário de governador: entenda o teto, os penduricalhos e o que muda após as eleições de 2026

Virginia Fonseca doa R$ 120 mil após tragédia em Minas Gerais e atitude repercute nas redes

Essa convivência de contrastes leva os presidenciáveis a ampliarem seus discursos para além do regionalismo e adotarem uma narrativa de unificação, pois vencer em Minas exige dialogar, simultaneamente, com diferentes perfis de eleitorado, do mais conservador ao que demanda transformação.

Histórico Imbatível

A última vez que um presidente foi eleito sem vencer em Minas ocorreu ainda no período anterior ao atual sistema eleitoral, em 1950, com Getúlio Vargas. Desde a redemocratização, o estado tem acompanhado o resultado nacional e funcionado como um termômetro decisivo das eleições presidenciais. Nas eleições de 2022, a disputa voto a voto em solo mineiro antecipou com grande proximidade o resultado que sairia das urnas em todo o país.

Tags:

Brasil Minas Gerais Eleições Politica

Mais recentes

Imagem - Como investigar e julgar um ministro do STF no Brasil

Como investigar e julgar um ministro do STF no Brasil
Imagem - Disputa por terras em área sensível ameaça operação bilionária do banco público de Brasília

Disputa por terras em área sensível ameaça operação bilionária do banco público de Brasília
Imagem - Golpe do título de eleitor no WhatsApp dispara e TSE faz alerta urgente

Golpe do título de eleitor no WhatsApp dispara e TSE faz alerta urgente

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão