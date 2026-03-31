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Seu imposto paga campanhas políticas e você pode fiscalizar

R$ 4,9 bilhões bancam eleições e sobras precisam voltar ao Tesouro

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:00

Para as eleições de 2026, o Fundo Eleitoral terá um aporte recorde de quase R$ 5 bilhões, recursos que saem diretamente dos impostos pagos pelos brasileiros.
Entenda como o governo usa seu imposto para pagar campanhas políticas e como fiscalizar esse gasto Crédito: IA/GEMINI

Uma dúvida frequente surge entre os contribuintes quando o calendário de votação se aproxima. O governo pode usar o meu imposto nas campanhas eleitorais de 2026? A resposta está na legislação brasileira, que estabelece o financiamento público como base predominante para a realização das eleições no país. Esse sistema, embora estruturado para garantir a viabilidade das disputas e a independência dos candidatos frente a empresas, coloca o cidadão como financiador indireto da política nacional por meio de recursos previstos no Orçamento da União.

ELEIÇÕES 2026

CENÁRIO POLÍTICO E ELEIÇÕE 2026 por REPRODUÇÃO
CENÁRIO POLÍTICO E ELEIÇÕE 2026 por REPRODUÇÃO
CENÁRIO POLÍTICO E ELEIÇÕE 2026 por REPRODUÇÃO
CENÁRIO POLÍTICO E ELEIÇÕE 2026 por REPRODUÇÃO
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CENÁRIO POLÍTICO E ELEIÇÕE 2026 por REPRODUÇÃO

A origem do recurso público

O dinheiro que abastece as campanhas não surge de uma reserva isolada, mas sim de dotações previstas no Orçamento da União. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC, conhecido como Fundo Eleitoral, é composto por recursos públicos definidos pelo Congresso Nacional. Para o ciclo de 2026, o valor aprovado é de R$ 4,9 bilhões. Esse montante é repassado ao Tribunal Superior Eleitoral, que gerencia a distribuição para os partidos.

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Diferente do Fundo Partidário, que custeia a manutenção das siglas e outras atividades institucionais, o Fundo Eleitoral é liberado em anos eleitorais para financiar as campanhas. Ele viabiliza gastos com marketing, pesquisas, eventos e materiais de divulgação dos candidatos que disputam cargos no Legislativo e no Executivo.

Exemplos de distribuição e peso político

A divisão desse montante bilionário para as eleições de 2026 segue critérios definidos em lei, com maior peso para os partidos que possuem as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Com base na composição atual do Congresso, a tendência é que partidos como o PL, a federação liderada pelo Partido dos Trabalhadores e o União Brasil concentrem a maior parcela dos cerca de R$ 4,9 bilhões disponíveis.

No outro extremo, partidos menores ou sem representação no Congresso recebem apenas a cota mínima igualitária prevista em lei. Em 2026, essa parcela de 2% dividida entre todos os partidos deve garantir um valor aproximado de R$ 3,4 milhões para cada sigla de menor porte. A distribuição reflete o modelo atual, que concentra a maior parte dos recursos nas legendas com maior representação em Brasília.

Regras de uso e devolução ao Tesouro

Uma vez que o recurso chega aos diretórios nacionais, os partidos têm autonomia para definir quanto cada candidato receberá, dentro das regras estabelecidas pela legislação eleitoral e pela Justiça Eleitoral. A distribuição deve respeitar a destinação proporcional de recursos para candidaturas femininas e de pessoas negras. Toda a movimentação financeira deve ser detalhada em prestações de contas enviadas à Tribunal Superior Eleitoral, com notas fiscais, extratos e registros de prestadores de serviço.

Um ponto importante para o contribuinte é a regra sobre as sobras de campanha. Caso um candidato ou partido não utilize todo o valor recebido do Fundo Eleitoral, o saldo remanescente deve ser devolvido à conta do Tesouro Nacional, conforme as normas da Justiça Eleitoral. Esse mecanismo tem o objetivo de garantir que o dinheiro público não permaneça retido nas contas partidárias após o encerramento do processo eleitoral.

Fiscalização ao alcance do cidadão

Embora o financiamento com recursos públicos seja obrigatório, o eleitor possui ferramentas para monitorar a aplicação desses valores. Por meio do sistema DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, é possível consultar quanto cada candidato recebeu de dinheiro público e como esses recursos foram utilizados, com dados atualizados conforme as prestações de contas.

Acompanhar esses dados é um instrumento de controle social que reforça a transparência e permite ao cidadão verificar se os limites de gastos estabelecidos para cada cargo e região estão sendo cumpridos. A fiscalização social complementa o trabalho dos órgãos de controle, assegurando que o uso de recursos públicos no financiamento político siga os critérios estabelecidos pela legislação brasileira.

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Imposto Eleições

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