Política

STF enfrenta pressão inédita com avalanche de pedidos de impeachment e crise de imagem

Levantamento mostra concentração de pedidos de impeachment no Senado enquanto ministros enfrentam desgaste público e críticas crescentes

Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:33

Responsabilidade vitalícia: cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050. Crédito: Gustavo Moreno, STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta um dos momentos de maior pressão institucional de sua trajetória. Pressionada por polêmicas recentes envolvendo decisões e condutas de ministros, a Corte viu o debate jurídico ser atropelado por uma crise de credibilidade que vem sendo apontada por pesquisas e especialistas.



STF e seus ministros 1 de 12

Atualmente, o desafio dos ministros transcende os autos, representa um enfrentamento do desgaste de imagem perante a opinião pública. Em um cenário de alta voltagem política, o Tribunal tenta se equilibrar entre decisões contestadas, a apresentação recorrente de pedidos de impeachment no Congresso e a necessidade de recompor sua autoridade perante a sociedade, tema recorrente em análises e pesquisas recentes.



Recorde de pedidos de impeachment acua ministros do STF

Sob o peso de novos fatos revelados em investigações recentes, nomes como os dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli voltaram a dominar as manchetes dos principais veículos do país. No entanto, mesmo antes do ápice dessas revelações, a pressão parlamentar já era elevada. Levantamento com base em pedidos protocolados no Senado Federal mostra que o ministro Moraes concentra 47 solicitações de impeachment, seguido por Gilmar Mendes, com 13, Dias Toffoli, com 12, e Edson Fachin, com 5 registros.



O Supremo é a instância máxima do Judiciário brasileiro, atuando como o guardião da Constituição. É papel fundamental da Corte processar e julgar, nos termos da Constituição, infrações penais de autoridades como membros do Congresso e, mediante autorização da Câmara, o Presidente da República. Contudo, quando a reputação dos integrantes de uma cúpula tão vital é colocada à prova, crescem os alertas sobre riscos institucionais, potencializados por se tratar de um ano eleitoral.



A hostilidade contra o STF transborda as redes

Episódios recentes em Brasília indicam aumento da tensão institucional, manifestando-se tanto na virulência das redes sociais quanto no tom elevado das discussões em plenário. Recentemente, o ministro Flávio Dino fez críticas públicas a ofensas virtuais durante sessão, enquanto Alexandre de Moraes viu-se envolvido em um episódio de discussão com brasileiros em um aeroporto na Itália.



Para o colunista do UOL, Josias de Souza, o cenário mudou drasticamente. “Aquela pregação em favor do impeachment era vista como um grande absurdo durante a gestão Bolsonaro. Hoje, tornou-se algo sobre o qual, segundo o colunista, o tema passou a ganhar espaço no debate público, a conveniência de incluir na agenda o eventual afastamento de ministros do Supremo”, afirma em coluna recente.



O "Código Fachin":a tentativa de blindagem ética que esbarra no próprio STF

O avanço de apurações recentes da Polícia Federal tem sido apontado por analistas como um fator de pressão sobre o Supremo, que enfrenta dificuldades para conter o desgaste de imagem. Em uma tentativa de resposta, o ministro Edson Fachin saiu em defesa da criação de um “código de conduta”. Segundo o analista de política Pedro Venceslau, em análise na CNN Brasil, o ministro tem enfrentado resistência interna ao tentar convencer seus colegas a adotarem um conjunto mais rígido de regras éticas.

