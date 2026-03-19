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STF enfrenta pressão inédita com avalanche de pedidos de impeachment e crise de imagem

Levantamento mostra concentração de pedidos de impeachment no Senado enquanto ministros enfrentam desgaste público e críticas crescentes

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:33

RESPONSABILIDADE VITALÍCIA: Cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050.
Responsabilidade vitalícia: cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050. Crédito: Gustavo Moreno, STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta um dos momentos de maior pressão institucional de sua trajetória. Pressionada por polêmicas recentes envolvendo decisões e condutas de ministros, a Corte viu o debate jurídico ser atropelado por uma crise de credibilidade que vem sendo apontada por pesquisas e especialistas.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
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Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atualmente, o desafio dos ministros transcende os autos, representa um enfrentamento do desgaste de imagem perante a opinião pública. Em um cenário de alta voltagem política, o Tribunal tenta se equilibrar entre decisões contestadas, a apresentação recorrente de pedidos de impeachment no Congresso e a necessidade de recompor sua autoridade perante a sociedade, tema recorrente em análises e pesquisas recentes.

Recorde de pedidos de impeachment acua ministros do STF

Sob o peso de novos fatos revelados em investigações recentes, nomes como os dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli voltaram a dominar as manchetes dos principais veículos do país. No entanto, mesmo antes do ápice dessas revelações, a pressão parlamentar já era elevada. Levantamento com base em pedidos protocolados no Senado Federal mostra que o ministro Moraes concentra 47 solicitações de impeachment, seguido por Gilmar Mendes, com 13, Dias Toffoli, com 12, e Edson Fachin, com 5 registros.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tempo no cargo de ministros do STF vira novo campo de disputa política

Damares aciona ofensa jurídica contra Moraes e pede impeachment com representação criminal

O Supremo é a instância máxima do Judiciário brasileiro, atuando como o guardião da Constituição. É papel fundamental da Corte processar e julgar, nos termos da Constituição, infrações penais de autoridades como membros do Congresso e, mediante autorização da Câmara, o Presidente da República. Contudo, quando a reputação dos integrantes de uma cúpula tão vital é colocada à prova, crescem os alertas sobre riscos institucionais, potencializados por se tratar de um ano eleitoral.

A hostilidade contra o STF transborda as redes

Episódios recentes em Brasília indicam aumento da tensão institucional, manifestando-se tanto na virulência das redes sociais quanto no tom elevado das discussões em plenário. Recentemente, o ministro Flávio Dino fez críticas públicas a ofensas virtuais durante sessão, enquanto Alexandre de Moraes viu-se envolvido em um episódio de discussão com brasileiros em um aeroporto na Itália.

Para o colunista do UOL, Josias de Souza, o cenário mudou drasticamente. “Aquela pregação em favor do impeachment era vista como um grande absurdo durante a gestão Bolsonaro. Hoje, tornou-se algo sobre o qual, segundo o colunista, o tema passou a ganhar espaço no debate público, a conveniência de incluir na agenda o eventual afastamento de ministros do Supremo”, afirma em coluna recente.

O "Código Fachin":a tentativa de blindagem ética que esbarra no próprio STF

O avanço de apurações recentes da Polícia Federal tem sido apontado por analistas como um fator de pressão sobre o Supremo, que enfrenta dificuldades para conter o desgaste de imagem. Em uma tentativa de resposta, o ministro Edson Fachin saiu em defesa da criação de um “código de conduta”. Segundo o analista de política Pedro Venceslau, em análise na CNN Brasil, o ministro tem enfrentado resistência interna ao tentar convencer seus colegas a adotarem um conjunto mais rígido de regras éticas.

A divulgação fragmentada de informações de investigações da Polícia Federal, apontada por analistas, tem sido vista como fator que fragiliza a narrativa de defesa da Corte. Josias de Souza destaca ainda que ignorar o problema não o faz sumir. “O Supremo está fingindo que os fatos não existem. Só que quem ignora a realidade não faz a realidade sumir. Cada gota despejada no noticiário a respeito desse relatório torna o Supremo vítima do seu próprio silêncio”, afirma, em coluna recente.

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Brasil Stf Senado Politica

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