Monique Lobo
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:57
O Mercado do Rio Vermelho, a tradicional Ceasinha, será palco de um encontro especial neste domingo (17), das 12h às 15h: o 1º Samba de Roda da Ceasinha. O evento acontece na praça de alimentação e promete embalar o almoço dos visitantes com muito ritmo, tradição e sabor.
O grupo de sambistas reúne músicos de destaque do cenário do samba de roda de Salvador, especialmente de Itapuã - berço de grandes nomes da música popular e bairro da baiana de acarajé Carol, que comanda dois restaurantes de culinária baiana em Lisboa, Portugal, e inaugurou no último dia 1º de agosto a primeira unidade do Acarajé da Carol em Salvador. Entre os artistas, estão integrantes dos grupos Bambeia, Burungundun, Samba da Urna, Pagode do Fuxico, Sacerdote do Samba, Bloco Chuva de Gelo e Bloco Mangue.
A iniciativa é fruto da parceria entre quatro estabelecimentos da praça de alimentação da Ceasinha: Acarajé da Carol (culinária afro-baiana), Oxe É de Minas (queijos mineiros e baianos), Box do Alemão (especializado em joelho de porco) e Boteco do Cebola. A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos, criando um espaço para que os soteropolitanos possam desfrutar da boa música enquanto almoçam em um mercado que oferece o melhor da Bahia, com segurança e estacionamento.
Sem cobrança de couvert, o 1º Samba de Roda da Ceasinha une gastronomia e cultura, reforçando a vocação do Mercado do Rio Vermelho como um ponto de encontro da cidade.