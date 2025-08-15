SEM COUVERT

1º Samba de Roda da Ceasinha acontece neste domingo (17)

Evento vai ser realizado na praça de alimentação, das 12h às 15h

Monique Lobo

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:57

1º Samba de Roda da Ceasinha Crédito: Divulgação

O Mercado do Rio Vermelho, a tradicional Ceasinha, será palco de um encontro especial neste domingo (17), das 12h às 15h: o 1º Samba de Roda da Ceasinha. O evento acontece na praça de alimentação e promete embalar o almoço dos visitantes com muito ritmo, tradição e sabor.

O grupo de sambistas reúne músicos de destaque do cenário do samba de roda de Salvador, especialmente de Itapuã - berço de grandes nomes da música popular e bairro da baiana de acarajé Carol, que comanda dois restaurantes de culinária baiana em Lisboa, Portugal, e inaugurou no último dia 1º de agosto a primeira unidade do Acarajé da Carol em Salvador. Entre os artistas, estão integrantes dos grupos Bambeia, Burungundun, Samba da Urna, Pagode do Fuxico, Sacerdote do Samba, Bloco Chuva de Gelo e Bloco Mangue.

A iniciativa é fruto da parceria entre quatro estabelecimentos da praça de alimentação da Ceasinha: Acarajé da Carol (culinária afro-baiana), Oxe É de Minas (queijos mineiros e baianos), Box do Alemão (especializado em joelho de porco) e Boteco do Cebola. A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos, criando um espaço para que os soteropolitanos possam desfrutar da boa música enquanto almoçam em um mercado que oferece o melhor da Bahia, com segurança e estacionamento.