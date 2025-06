12 A 14 DE JUNHO

8ª Feira Estadual da Reforma Agrária acontece a partir desta quinta, na Piedade

Programação inclui exposição de produtos, mesas de debate e até arraiá

Com uma programação diversa, o evento reúne debates, apresentações culturais e exposição de produtos das áreas de acampamento e assentamentos do MST de toda a Bahia.>

O ato de abertura será às 10h30 desta quinta (12). À tarde, às 14h30, será realizada a mesa Cooperativismo e desenvolvimento social das famílias da reforma agrária. No Armazém do Campo, no Pelourinho, às 20h, haverá o Arraiá da Reforma Agrária.>