DEMORA

Adolescente espera 9 dias para parto de risco na UTI do Hospital Roberto Santos

Segundo irmã, grávida ficou dias de jejum enquanto esperava atendimento

Uma adolescente de 17 anos, natural de Itapetinga, no centro-sul da Bahia, aguardou 9 dias na UTI neonatal para realizar um parto de risco no Hospital Roberto Santos, em Salvador. Ela chegou à unidade no dia 9 de junho após ser transferida da cidade natal por conta da gravidade do quadro, de acordo com a irmã. >