Alunos da Ufba ficam sem aula após paralisação no campus São Lázaro

Protesto bloqueou salas e suspendeu aulas no campus

Estudantes do campus São Lázaro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) ficaram sem aula na manhã desta quinta-feira (5), depois que alunos de um movimento estudantil fizeram uma paralisação no local e impediram o funcionamento das aulas. O ato começou às 6h. Cadeiras e quadros foram posicionados em corredores para impossibilitar o acesso às salas de aula. >

De acordo com uma publicação de estudantes que organizaram o ato, as ações são "contra o arcabouço fiscal” e os “ataques que vêm precarizando a universidade” e devem durar até o dia 12 de junho.>

“Nossa luta é por dignidade, recomposição orçamentária e condições reais para estudar! Não aceitaremos calados o abandono que vivemos: RU com redução de proteínas e fichas insuficientes, bolsas atrasadas, salas sem ar-condicionado e acústica precária, BUZUFBA em crise”, diz a legenda.>

“Esclarecemos que nem o Diretório Central dos Estudantes da Ufba, nem a assembleia estudantil e nem o Conselho das Entidades de Base (CAs e DAs) convocaram paralisação de sete dias. Aos estudantes do campus de São Lázaro, reiteramos que repudiamos qualquer forma de impedir o direito de ir e vir da comunidade”, informa a nota.>

Em nota, a Ufba disse que tomou conhecimento do protesto e está negociando com os organizadores, mas não informou se aulas continuarão interrompidas entre os dias 5 e 12 de junho. "A direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) está em diálogo com o grupo, que é acompanhado pela Administração Central", informou.>