PIOROU

Em um ano, Ufba cai 26 posições em ranking mundial de universidades

Levantamento feito por instituição internacional avaliou 53 instituições brasileiras

Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2025 às 16:15

Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) caiu 26 posições em um ranking global de qualidade do ensino superior. A instituição ocupa o 1.024º lugar, contra a 998º posição, no ano anterior. É o pior desempenho da Ufba desde que ela passou a ser analisada pelo Center for World University Rankings (CWUR), em 2014. O levantamento inclui 53 instituições de ensino superior brasileiras entre as 2 mil melhores do mundo.>

No ranking nacional, a Universidade Federal da Bahia ocupa o 21º lugar, sendo que a liderança pertence a Universidade do Estado de São Paulo (USP). A Ufba é a 36º melhor na América Latinha, de acordo com o levantamento realizado nesta semana. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é a mais bem avaliada do mundo. >

A pesquisa leva em consideração quatro fatores: qualidade da educação (25%), empregabilidade (25%), qualidade do corpo docente (10%) e pesquisa (40%). Neste ano, 21.462 universidades foram avaliadas, sendo 53 brasileiras. A maioria (87%) das instituições nacionais analisadas tiveram desempenho pior do que no ano passado. O principal fator para a queda foi o desempenho em pesquisa. >

A reportagem buscou a Universidade Federal da Bahia e aguarda posicionamento sobre o desempenho no estudo. Em abril, a Ufba informou que os recursos destinados à universidade neste ano são insuficientes para custear as despesas da universidade. O orçamento foi reduzido para 27,8% no período entre janeiro e maio. Uma portaria que determinava a redução de despesas com elevadores e ar-condicionados foi decretada, mas a medida foi revogada na semana passada. >

Crises mais recentes da Ufba 1 de 5

10 melhores universidades brasileiras, segundo o ranking