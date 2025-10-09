NOVIDADE

Antigo Convento da Mercês é reaberto como espaço de eventos em Salvador; veja como ficou

Com quase três séculos de história, o edifício é parte do valioso patrimônio arquitetônico da capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:42

Antigo Convento da Mercês Crédito: Denilson machado / MCA estudio

Um dos imóveis mais emblemáticos do centro histórico de Salvador acaba de ganhar nova vida. Construído em 1735, o antigo Convento e Colégio Nossa Senhora das Mercês agora abriga a Casa Sete Eventos, novo espaço localizado na Avenida Sete de Setembro, com capacidade para até 400 convidados.

Com quase três séculos de história, o edifício é parte do valioso patrimônio arquitetônico da capital baiana e está inserido em uma região que passa por crescente valorização, tornando-se um polo de cultura, turismo e eventos de alto padrão.

Fundado por Úrsula Luiza de Montserrat, ainda noviça à época, o convento serviu por 287 anos como educandário da Companhia de Santa Úrsula, formada exclusivamente por freiras Ursulinas. As atividades religiosas e educacionais foram encerradas em 2022, mas o interesse pelo local ressurgiu em 2025, quando o espaço foi aberto ao público pela primeira vez durante a CASACOR Bahia.

Na ocasião, a mostra de arquitetura surpreendeu o público ao revelar a grandiosidade da construção, com destaque para a antiga capela, que foi palco de shows, desfiles e palestras, despertando o interesse de promotores e visitantes em vivenciar novas experiências ali. Foi daí que nasceu a Casa Sete Eventos.

Antigo Convento da Mercês 1 de 4

Versátil, histórico e exclusivo



500 m² de área coberta climatizada

700 m² de área externa com jardim

Bar central

Área para montagem de palco

Camarim amplo e climatizado

Área de serviço com acesso independente

Endereço:

Avenida Sete de Setembro, 1105 – Campo Grande, Salvador

No antigo Convento e Colégio Nossa Senhora das Mercês

CEP: 40.060-000

Informações e reservas: