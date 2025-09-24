ENVELHECIMENTO E FINITUDE

Bailarinos sexagenários apresentam espetáculo 'Breve' em Salvador

Apresentações acontecem nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), na Caixa Cultural

Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:16

Espetáculo "Breve" Crédito: Renato Mangolin/Divulgação

Os artistas e bailarinos sexagenários Esther Weitzman, Paulo Marques e Toni Rodrigues trazem para Salvador o espetáculo "Breve", com apresentação inédita na Caixa Cultural, no Centro, na próxima sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28).

A obra, de autoria da Esther Weitzman Companhia de Dança, aborda a passagem do tempo, o processo de envelhecimento e a finitude da vida. Sem máscaras, os artistas levam ao palco toda a experiência na dança e convidam o público a refletir e acolher suas próprias vulnerabilidades. Ao lado de Frederico Paredes, Weitzman também assina a direção do espetáculo.

