Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bailarinos sexagenários apresentam espetáculo 'Breve' em Salvador

Apresentações acontecem nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), na Caixa Cultural

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:16

Espetáculo
Espetáculo "Breve" Crédito: Renato Mangolin/Divulgação

Os artistas e bailarinos sexagenários Esther Weitzman, Paulo Marques e Toni Rodrigues trazem para Salvador o espetáculo "Breve", com apresentação inédita na Caixa Cultural, no Centro, na próxima sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28).

A obra, de autoria da Esther Weitzman Companhia de Dança, aborda a passagem do tempo, o processo de envelhecimento e a finitude da vida. Sem máscaras, os artistas levam ao palco toda a experiência na dança e convidam o público a refletir e acolher suas próprias vulnerabilidades. Ao lado de Frederico Paredes, Weitzman também assina a direção do espetáculo.

Veja mais sobre o espetáculo "Breve"

Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação
1 de 9
Espetáculo "Breve" por Renato Mangolin/Divulgação

O espetáculo vai ser sessões às 20h, na sexta; às 16h e às 20h, no sábado; e às 19h. no domingo. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), e estão à venda na plataforma Sympla.

Leia mais

Imagem - Espetáculo da Osba em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

Espetáculo da Osba em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

Imagem - Malu Valle chega a Salvador com espetáculo que foi dirigido por Paulo Gustavo

Malu Valle chega a Salvador com espetáculo que foi dirigido por Paulo Gustavo

Imagem - Ingressos para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em menos de 20 minutos

Ingressos para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em menos de 20 minutos

Tags:

Dança Breve Espetáculo

Mais recentes

Imagem - Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião

Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião
Imagem - PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios
Imagem - Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
04

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro