Bailarinos sexagenários apresentam espetáculo 'Breve' em Salvador

Monique Lobo
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:16
Os artistas e bailarinos sexagenários Esther Weitzman, Paulo Marques e Toni Rodrigues trazem para Salvador o espetáculo "Breve", com apresentação inédita na Caixa Cultural, no Centro, na próxima sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28).
A obra, de autoria da Esther Weitzman Companhia de Dança, aborda a passagem do tempo, o processo de envelhecimento e a finitude da vida. Sem máscaras, os artistas levam ao palco toda a experiência na dança e convidam o público a refletir e acolher suas próprias vulnerabilidades. Ao lado de Frederico Paredes, Weitzman também assina a direção do espetáculo.
O espetáculo vai ser sessões às 20h, na sexta; às 16h e às 20h, no sábado; e às 19h. no domingo. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), e estão à venda na plataforma Sympla.