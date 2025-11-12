CHUVAS EM SALVADOR

Baixa do Fiscal alaga, ônibus fica preso e muro desaba

Chove forte desde a noite de ontem em Salvador

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:01

Ônibus tiveram dificuldade em transitar Crédito: Reprodução

Um ônibus ficou preso por alguns minutos em um alagamento na Nilo Peçanha, na região conhecida como Baixa do Fiscal, na Calçada, na manhã desta quarta-feira (12), em meio a fortes chuvas em Salvador. Um muro de contenção cedeu e caiu parcialmente.

As cenas mostram o ônibus parado por alguns minutos, até conseguir avançar e deixar a água. Outros ônibus conseguiram seguir de maneira lenta. Moradores dizem que os alagamentos ficaram frequentes por conta das obras da VLT. Contenções usadas pela obra foram atingidas, segundo a TV Bahia. Uma retroescavadeira seria usada para tentar desbloquear melhor a via.

Baixa do Fiscal alagou 1 de 12