Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baixa do Fiscal alaga, ônibus fica preso e muro desaba

Chove forte desde a noite de ontem em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:01

Ônibus tiveram dificuldade em transitar
Ônibus tiveram dificuldade em transitar Crédito: Reprodução

Um ônibus ficou preso por alguns minutos em um alagamento na Nilo Peçanha, na região conhecida como Baixa do Fiscal, na Calçada, na manhã desta quarta-feira (12), em meio a fortes chuvas em Salvador. Um muro de contenção cedeu e caiu parcialmente.

As cenas mostram o ônibus parado por alguns minutos, até conseguir avançar e deixar a água. Outros ônibus conseguiram seguir de maneira lenta. Moradores dizem que os alagamentos ficaram frequentes por conta das obras da VLT. Contenções usadas pela obra foram atingidas, segundo a TV Bahia. Uma retroescavadeira seria usada para tentar desbloquear melhor a via. 

Baixa do Fiscal alagou

Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia
1 de 12
Baixa do Fiscal alagou por Reprodução/TV Bahia

Chove forte desde a noite de ontem em Salvador. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), os bairros de Brotas e Sete de Abril registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com volumes que ultrapassaram 110 mm. Os índices já superam a média histórica esperada para o mês, que é de 108,2 mm. A chuva deve continuar ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.

Leia mais

Imagem - Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Em 24h, Brotas e Sete de Abril superam média histórica de chuva para o mês em Salvador

Imagem - Salvador e mais 140 cidades baianas estão sob alerta de chuva nesta quarta (12); veja previsão

Salvador e mais 140 cidades baianas estão sob alerta de chuva nesta quarta (12); veja previsão

Imagem - Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Mais recentes

Imagem - Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia

Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia
Imagem - Patinetes elétricos começam a rodar em nova área de Salvador; saiba qual

Patinetes elétricos começam a rodar em nova área de Salvador; saiba qual
Imagem - Vereador é preso por tráfico em operação contra facção na Bahia; saiba quem é

Vereador é preso por tráfico em operação contra facção na Bahia; saiba quem é

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado