Baixa do Fiscal alaga, ônibus fica preso e muro desaba

Carol Neves
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:01
Um ônibus ficou preso por alguns minutos em um alagamento na Nilo Peçanha, na região conhecida como Baixa do Fiscal, na Calçada, na manhã desta quarta-feira (12), em meio a fortes chuvas em Salvador. Um muro de contenção cedeu e caiu parcialmente.
As cenas mostram o ônibus parado por alguns minutos, até conseguir avançar e deixar a água. Outros ônibus conseguiram seguir de maneira lenta. Moradores dizem que os alagamentos ficaram frequentes por conta das obras da VLT. Contenções usadas pela obra foram atingidas, segundo a TV Bahia. Uma retroescavadeira seria usada para tentar desbloquear melhor a via.
Baixa do Fiscal alagou
Chove forte desde a noite de ontem em Salvador. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), os bairros de Brotas e Sete de Abril registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com volumes que ultrapassaram 110 mm. Os índices já superam a média histórica esperada para o mês, que é de 108,2 mm. A chuva deve continuar ao longo do dia, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.