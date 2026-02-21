OPINIÃO

Carnaval de Salvador: maior festa de rua do mundo movimenta bilhões e bate recorde mundial de reciclagem

Patrocinar o Carnaval é investir em cultura viva, em engajamento popular e em uma cidade que entrega, com excelência, a maior experiência coletiva do Brasil

I Isaac Edington

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:00

Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador é muito mais do que uma festa. É uma das maiores expressões culturais do planeta e, ao mesmo tempo, uma engrenagem sofisticada de economia criativa, desenvolvimento urbano e impacto social. O que acontece nas ruas da cidade, a cada ano, não tem paralelo: uma operação em larga escala, com milhões de pessoas circulando, trabalhando, consumindo, produzindo cultura e movimentando a cidade em tempo real.

Salvador opera, durante o Carnaval, como uma verdadeira plataforma urbana. São oito circuitos, mais de uma centena de trios elétricos, milhares de profissionais envolvidos, serviços públicos integrados, tecnologia, monitoramento, logística, saúde, mobilidade e segurança funcionando em sincronia. É, objetivamente, a maior operação cultural e urbana de rua do mundo.

Mas o mais relevante é que essa potência não se resume ao espetáculo. O Carnaval é também indústria. Ele ativa cadeias produtivas inteiras: música, moda, gastronomia, turismo, audiovisual, inovação, empreendedorismo popular e economia do território. É um motor de desenvolvimento que gera emprego, renda e projeção internacional para Salvador e para o Brasil.

E, cada vez mais, é também um evento que se alinha às grandes agendas do século XXI. Um exemplo histórico foi o reconhecimento do Guinness World Records conquistado por Salvador com a maior quantidade de latas de alumínio coletadas para reciclagem em uma semana: 46 toneladas. O volume foi cinco vezes maior que o último recorde, de 8 toneladas, concedido ao Rio de Janeiro em 2023. Um marco mundial de sustentabilidade em um evento de rua, mostrando que governança ambiental e festa podem caminhar juntas.

Esse resultado simboliza um novo Carnaval: mais responsável, mais circular, mais comprometido com o legado. A reciclagem, a inclusão dos catadores, a destinação correta dos resíduos e a construção de uma cultura ambiental fazem parte da transformação estrutural do evento.

Outro vetor fundamental é o Carnaval das marcas. A cada ano, empresas globais escolhem Salvador como vitrine de experiência, conexão e inovação. Patrocinar o Carnaval é investir em cultura viva, em engajamento popular e em uma cidade que entrega, com excelência, a maior experiência coletiva do Brasil.

O Carnaval de Salvador é patrimônio, é indústria e é futuro. Uma demonstração de que cultura, economia e sustentabilidade não são agendas separadas — são a mesma avenida, no mesmo desfile, apontando para o desenvolvimento.