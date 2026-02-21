Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador: maior festa de rua do mundo movimenta bilhões e bate recorde mundial de reciclagem

Patrocinar o Carnaval é investir em cultura viva, em engajamento popular e em uma cidade que entrega, com excelência, a maior experiência coletiva do Brasil

  • I

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:00

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador é muito mais do que uma festa. É uma das maiores expressões culturais do planeta e, ao mesmo tempo, uma engrenagem sofisticada de economia criativa, desenvolvimento urbano e impacto social. O que acontece nas ruas da cidade, a cada ano, não tem paralelo: uma operação em larga escala, com milhões de pessoas circulando, trabalhando, consumindo, produzindo cultura e movimentando a cidade em tempo real.

Salvador opera, durante o Carnaval, como uma verdadeira plataforma urbana. São oito circuitos, mais de uma centena de trios elétricos, milhares de profissionais envolvidos, serviços públicos integrados, tecnologia, monitoramento, logística, saúde, mobilidade e segurança funcionando em sincronia. É, objetivamente, a maior operação cultural e urbana de rua do mundo.

Mas o mais relevante é que essa potência não se resume ao espetáculo. O Carnaval é também indústria. Ele ativa cadeias produtivas inteiras: música, moda, gastronomia, turismo, audiovisual, inovação, empreendedorismo popular e economia do território. É um motor de desenvolvimento que gera emprego, renda e projeção internacional para Salvador e para o Brasil.

E, cada vez mais, é também um evento que se alinha às grandes agendas do século XXI. Um exemplo histórico foi o reconhecimento do Guinness World Records conquistado por Salvador com a maior quantidade de latas de alumínio coletadas para reciclagem em uma semana: 46 toneladas. O volume foi cinco vezes maior que o último recorde, de 8 toneladas, concedido ao Rio de Janeiro em 2023. Um marco mundial de sustentabilidade em um evento de rua, mostrando que governança ambiental e festa podem caminhar juntas.

Esse resultado simboliza um novo Carnaval: mais responsável, mais circular, mais comprometido com o legado. A reciclagem, a inclusão dos catadores, a destinação correta dos resíduos e a construção de uma cultura ambiental fazem parte da transformação estrutural do evento.

Outro vetor fundamental é o Carnaval das marcas. A cada ano, empresas globais escolhem Salvador como vitrine de experiência, conexão e inovação. Patrocinar o Carnaval é investir em cultura viva, em engajamento popular e em uma cidade que entrega, com excelência, a maior experiência coletiva do Brasil.

O Carnaval de Salvador é patrimônio, é indústria e é futuro. Uma demonstração de que cultura, economia e sustentabilidade não são agendas separadas — são a mesma avenida, no mesmo desfile, apontando para o desenvolvimento.

Isaac Edington, presidente da Saltur — Empresa Salvador Turismo. Membro da Governança do Carnaval desde 2015.

Leia mais

Imagem - Entramos na torre de controle que comanda cada passo do Carnaval de Salvador

Entramos na torre de controle que comanda cada passo do Carnaval de Salvador

Imagem - Conheça os bastidores de uma delegacia que caçou agressores no meio da massa do Carnaval

Conheça os bastidores de uma delegacia que caçou agressores no meio da massa do Carnaval

Imagem - BaianaSystem ou Igor Kannário: quem dominou as ruas no Carnaval de Salvador 2026?

BaianaSystem ou Igor Kannário: quem dominou as ruas no Carnaval de Salvador 2026?

Mais recentes

Imagem - Tiroteio em Xique-Xique termina com um homem morto

Tiroteio em Xique-Xique termina com um homem morto
Imagem - Chapada Diamantina: acesso à Cachoeira do Buracão vira lamaçal após obra e chuva

Chapada Diamantina: acesso à Cachoeira do Buracão vira lamaçal após obra e chuva
Imagem - Aves silvestres são apreendidas em operação de combate ao comércio ilegal na Bahia

Aves silvestres são apreendidas em operação de combate ao comércio ilegal na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro