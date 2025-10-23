Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro cai em vala na Avenida ACM

Motorista teve ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:12

Carro cai em vala na Avenida ACM
Carro cai em vala na Avenida ACM Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um carro caiu em uma vala na Avenida ACM, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 6h50 e o motorista sofreu ferimentos leves.

O condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Uma equipe da Transalvador também está no local. O trânsito está lento na região, e o veículo segue na vala. Imagens veiculadas pela TV Bahia mostram o carro destruído. Veja:

Acidente na Avenida ACM

Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia
Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia
Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia
Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia
Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
Carro cai em vala na Avenida ACM por Reprodução / TV Bahia

Não há previsão para remoção do veículo. 

Leia mais

Imagem - Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Imagem - Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Mais recentes

Imagem - Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde

Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde
Imagem - Prefeitos da Bahia são alvos de operação da PF por desvio de verbas públicas

Prefeitos da Bahia são alvos de operação da PF por desvio de verbas públicas
Imagem - 12°C na Bahia: confira as cidades onde mais fez frio nas últimas 24h

12°C na Bahia: confira as cidades onde mais fez frio nas últimas 24h

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada