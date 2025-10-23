ACIDENTE

Carro cai em vala na Avenida ACM

Motorista teve ferimentos leves

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:12

Carro cai em vala na Avenida ACM Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um carro caiu em uma vala na Avenida ACM, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 6h50 e o motorista sofreu ferimentos leves.

O condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe da Transalvador também está no local. O trânsito está lento na região, e o veículo segue na vala. Imagens veiculadas pela TV Bahia mostram o carro destruído. Veja:

