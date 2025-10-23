Carro cai em vala na Avenida ACM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:12
Um carro caiu em uma vala na Avenida ACM, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 6h50 e o motorista sofreu ferimentos leves.
O condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma equipe da Transalvador também está no local. O trânsito está lento na região, e o veículo segue na vala. Imagens veiculadas pela TV Bahia mostram o carro destruído. Veja:
Acidente na Avenida ACM
Não há previsão para remoção do veículo.