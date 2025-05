DIZ PRESIDENTE

Centro de Parto Natural da Missão do Caminho cumpriu missão espiritual de 11 mil partos

Mário Sérgio Almeida cita influência da benfeitora Joanna de Angelis no encerramento das atividades

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2025 às 05:32

Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho Crédito: Divulgação

O prédio onde funcionava o Centro de Parto Normal (CPN) Marieta de Souza Pereira, na Mansão do Caminho, em Salvador, será transformado em policlínica. A informação foi anunciada pelo CORREIO no final de abril e confirmada pelo presidente da instituição, Mário Sérgio Almeida, nesta quarta-feira (14). O gestor contou que o espaço cumpriu uma missão espiritual, designada pela benfeitora Joanna de Angelis. >

“A Missão do Caminho tem 77 anos de trabalho do bem. Esse trabalho tem um a programação. Tudo é feito programado, nada é improvisado. A benfeitora nos diz que não existe improviso no mundo espiritual. Tudo o que acontece é uma programação que foi ardentemente preparada para ocorrer naquele momento”, disse Mário. >

Ao longo de 12 anos, foram realizados cerca de 11 mil partos no local. As atividades foram encerradas em setembro de 2023, por decisão da diretoria da unidade. O espaço abrigará 17 consultórios que realizarão atendimentos gratuitos à população, através do Sistema Único de Saúde (SUS). >

“Nos últimos anos, principalmente no último ano, tínhamos um parto realizado por dia. A média ficava entre 28 e 30 partos por mês. O custo era elevadíssimo. Cada parto, custava naquela época, em 2020, R$ 12 mil”, explicou o presidente da instituição. Os recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e as verbas obtidas por meio de doações não foram suficientes para cobrir as despesas da unidade de saúde, que registrou um déficit financeiro de R$ 3,7 milhões, em 2022. >

“A benfeitora nos disse o seguinte: ‘a missão da casa de parto já foi concluída, nós temos que findar os nossos esforços para que os recursos colocados na casa de parto sejam transferidos para a saúde mental, que é a grande pandemia da humanidade nos dias de hoje”, disse Mário. Além da policlínica, a gestão pretende expandir o número consultórios que cuidam da saúde mental de três para dez. >