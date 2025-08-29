BOEMIA SOTEROPOLITANA EM DESTAQUE

Cinco bares de Salvador aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil

Lista organizada pela Revista Exame recebeu votos de 50 críticos e influenciadores renomados do segmento

Yan Inácio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:25

O Megiro, na Pituba, alcançou a 5ª posição, a mais alta entre os bares soteropolitanos Crédito: Divulgação

A cultura dos bares de Salvador está em alta. Pelo menos é o que mostra o ranking dos 100 melhores do Brasil elaborado pela Revista EXAME e divulgado na quinta-feira (28). Quatro estabelecimentos soteropolitanos deram às caras na lista, que contou com votos de mais de 50 críticos e influenciadores do segmento de todo o país.

Ao todo, 10 bares localizados em capitais do Nordeste (Fortaleza, Belém, Natal e Salvador) apareceram no ranking, em que predominam botequins das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os votantes selecionaram dez bares de sua preferência, cinco da região onde moram e outros cinco de outras regiões do país. A escolha dos jurados foi feita sem ordem de preferência.

Na 5ª posição, o Megiro é o primeiro bar soteropolitano na lista. Fundado pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o botequim, que fica no Horto Florestal, serve "versões repaginadas de pratos tradicionais" vendidos nas bodegas da cidade. Os pratos destacados pela revista são sarapatel com polvo, moqueca de camarão, além de drinks como caipirinhas, batidinhas e uma bebida autoral, o Bahia Spritz, com Aperol e tangerina.

O 7º lugar ficou com o MiniBar Gem, no Caminho das Árvores. Também criado pelo casal Lemos e Arouca, o estabelecimento trabalha com 13 coquetéis autorais feitos com ingredientes baianos. A revista destacou drinks como o Umbu Smash, feito com cachaça Origem, umbu, limão, açúcar e hortelã. No cardápio, o sonho de vatapá com peixe curado e mujjol e o minissanduba de camarão com fonduta de provolone chamaram atenção dos críticos.

Ainda entre os 20 melhores, está o Purgatório, na 14ª posição. O bar na Pituba tem uma carta de drinques inspirada na clássica Divina Comédia, do autor italiano Dante Alighieri, e menu “enxuto” assinado pelo chef Edu Moraes. Já o Pirambeira Bar, no mesmo bairro, surgiu na 56ª posição. Com cardápio assinado pelo mesmo chef, chamou a atenção dos críticos o Kibexinha, uma mistura de kibe com coxinha, e o Rabo com Rabo, que segundo a revista, “é uma rabada desfiada no ponto certo, que acompanha muito bem o chope gelado.”