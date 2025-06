RECLAMAÇÃO

Clientes de hamburgueria famosa de Salvador caem em golpe da conta falsa: ‘Paguei e não recebi’

Golpistas criaram perfil secundário se passando por restaurante e anunciando promoções

Clientes da Brutus Burger, uma das hamburguerias mais conhecidas de Salvador, foram vítimas do golpe da conta falsa nesta semana. >

A denúncia é de que golpistas criaram uma nova conta se passando pelo perfil do restaurante e anunciando promoções. Os clientes realizavam o pedido pelo direct do Instagram e faziam o pagamento, mas a comida não era entregue. >

“Tomei um golpe de 40 conto no Instagram do Brutus Burguer, fiz o pedido, paguei e não recebi, depois que fui ver que era uma pagina fake e vários conhecidos meus caindo no golpe também”, reclamou um cliente nas redes sociais. >