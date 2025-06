VALORIZAÇÃO NEGRA

Concurso Beleza Black acontece nesta quinta (19); vencedores levam contrato com agência de modelos

Desfile vai ser realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba

A 27ª edição do Beleza Black, concurso que valoriza a cultura e beleza afrodescendente, acontece nesta quinta-feira (19), às 18h30, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, em Salvador. >

Realizado pela agência One Models Bahia, sob a coordenação de André Menegry, o Beleza Black surgiu como uma ação afirmativa que busca elevar a autoestima e empoderar jovens, além de descobrir e lançar novos talentos no mercado da moda e da publicidade, tanto nacional quanto internacional. O concurso já revelou nomes como Augusto Rocha, Gisele Moraes e Priscila Santiago, entre outros.>

Os candidatos, que representam diversos bairros de Salvador e municípios da Bahia, passam por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshops, onde aprendem sobre passarela, postura e o funcionamento do mercado fashion. Na grande noite, eles vão desfilar em trajes de banho e roupas casuais autorais, desenvolvidas pelos próprios concorrentes.>

O júri composto por 11 profissionais de áreas da moda, fotografia e estética, incluindo ex-participantes do concurso. Eles vão avaliar e escolher os vencedores em três categorias: Juvenil, Adulto e Master. >

Cada categoria premiará um casal de vencedores com prêmios de R$ 1 mil em produtos para cada um dos dois vencedores da categoria Adulto, e R$ 500 em produtos para cada um dos dois vencedores nas categorias Juvenil e Master. Além da premiação em produtos, os vitoriosos vão levar um contrato de agenciamento por um ano com a One Models Bahia.>