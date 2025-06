VAI DAR PRAIA?

Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou aviso meteorológico nesta sexta-feira (6)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (30), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer parcialmente nublado no sábado (7) e no domingo (8).>