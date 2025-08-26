CARRO METRALHADO

Dois homens e uma mulher são mortos em confronto com a PM em Jardim Santo Inácio

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (26)

Uma ação policial terminou na morte de três suspeitos na região do bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (26). Entre os mortos estão dois homens e uma mulher que estavam dentro de um carro em atitude suspeita que foi detectada por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. “Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita realizando manobras irregulares. Durante a abordagem, os ocupantes efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram a injusta agressão. Após cessado o confronto, três suspeitos foram encontrados feridos”, informou em nota.

Ainda segundo a corporação, os três estavam com armas nas mãos e foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos. No local do confronto, onde o carro dos suspeitos ficou metralhado, os policiais apreenderam duas submetralhadoras (calibres .40 e 9mm), uma pistola 9mm e 71 munições de diversos calibres.