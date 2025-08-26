Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens e uma mulher são mortos em confronto com a PM em Jardim Santo Inácio

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:38

Suspeitos foram mortos em confronto Crédito: Reprodução

Uma ação policial terminou na morte de três suspeitos na região do bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (26). Entre os mortos estão dois homens e uma mulher que estavam dentro de um carro em atitude suspeita que foi detectada por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. “Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita realizando manobras irregulares. Durante a abordagem, os ocupantes efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram a injusta agressão. Após cessado o confronto, três suspeitos foram encontrados feridos”, informou em nota.

Suspeitos morreram em confronto

Suspeitos morreram em confronto por Reprodução
Suspeitos morreram em confronto por Reprodução
PMs trocaram tiros com criminosos por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Civil vai investigar o caso por Divulgação
1 de 4
Suspeitos morreram em confronto por Reprodução

Ainda segundo a corporação, os três estavam com armas nas mãos e foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos. No local do confronto, onde o carro dos suspeitos ficou metralhado, os policiais apreenderam duas submetralhadoras (calibres .40 e 9mm), uma pistola 9mm e 71 munições de diversos calibres.

Além disso, os suspeitos estavam com 436 porções de cocaína, 52 trouxas de maconha e dinheiro em espécie.

Leia mais

Imagem - Dupla é detida no Centro Histórico após cobrar R$ 400 a turistas por pinturas tribais

Dupla é detida no Centro Histórico após cobrar R$ 400 a turistas por pinturas tribais

Imagem - Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na Pituba

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na Pituba

Imagem - Taxista é encontrado morto no Aeroporto de Salvador

Taxista é encontrado morto no Aeroporto de Salvador

Mais recentes

Imagem - Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador

Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador
Imagem - Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe

Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe
Imagem - Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua