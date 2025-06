ANCESTRALIDADE

Espetáculo 'Meus Cabelos de Baobá' inicia curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio

Assinantes com Clube Correio tem 40% de desconto no ingresso

Monique Lobo

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:00

Espetáculo “Meus Cabelos de Baobá” Crédito: Dodô Villar/Divulgação

Sucesso de Fernanda Dias, o espetáculo “Meus Cabelos de Baobá” ganha nova montagem concebida por Fred Soares e estrelada pelas baianas Márcia Limma e Meniky Marla e pela carioca Luana Xavier. A peça, que apresenta a trajetória de uma menina em diálogo com uma árvore milenar, estará em cartaz de 9 a 13 de julho, em uma curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores. >

A peça - que estreou originalmente em 2019 no Rio de Janeiro, tendo sua autora em cena sob a direção da atriz Vilma Melo - em sua versão baiana é dirigida por Fred Soares e Luiz Antonio Sena Jr e apresenta uma trilha sonora ao vivo executada pelas musicistas Aisha Araújo, Ivone Jesus e Meg Azevedo. O texto de Fernanda Dias é inspirado nas mitologias africanas e entrelaçado com a lírica poesia de Conceição Evaristo. >

A obra denuncia com firmeza o racismo estrutural da sociedade brasileira, assim como destaca as histórias de mulheres negras, que mesmo diante de situações de amedrontamento, forjam futuros a partir do útero da ancestralidade e reinventam-se através dos tempos. >

A árvore sagrada do título, o baobá, é mais que metáfora: é presença, guia e raiz. A menina que dialoga com ela aprende a transformar marginalizações em coroa, solidão em realeza, silêncio em canto. Trilhando um caminho que vai da infância ao trono simbólico da mulher negra rainha, a peça costura vivências muitas vezes ignoradas por outras narrativas, e encontra no corpo negro – dançante, sensível, ferido e sagrado – a escrita de um novo tempo.>

Os ingressos variam de R$ 5 a R$ 40 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Assinantes com Clube Correio tem 40% de desconto no ingresso. >

A montagem ainda traz na equipe: Dodô Villar na fotografia, Dudé Conceição na direção de movimento, Fabíola Nansurê na preparação corporal, Diego Neri na direção musical, Pedro Caldas na cenografia e Filipe Lima na iluminação. >