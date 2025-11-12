Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador

Caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:05

Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros
Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros na manhã da última terça-feira (11), no Largo Nova Esperança, localidade do bairro de Itapuã, em Salvador. O jovem passou pelas pelas categorias de base do Bahia, Palmeiras e Jacuipense. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). 

Diego Lima foi encontrado morto por moradores, que acionaram a polícia. Militares do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) localizaram o corpo e isolaram o local até a chegada de policiais do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O policiamento foi intensificado na região. 

Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros

Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros por Reprodução
Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros por Reprodução
Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros por Reprodução
1 de 3
Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros por Reprodução

Em nota, o Esporte Clube Jacuipense lamentou a morte do ex-jogador. Diego Lima integrou o elenco sub-20 do clube no ano passado e já não tinha mais vínculo profissional. "Diego era um jovem promissor e muito querido por todos", escreveu o clube. 

"Neste momento de imensa tristeza, expressamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte e fortaleça a todos", completa a nota.

Leia mais

Imagem - Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Imagem - Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia

Execução pode ter ligação com sócios de empresa, diz pai de vereador morto na Bahia

Imagem - Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

Enterro de padre morto em desabamento de marquise é marcado por choro e comoção de fiéis

Mais recentes

Imagem - Homem de 36 anos passal mal e morre durante corrida em Salvador

Homem de 36 anos passal mal e morre durante corrida em Salvador
Imagem - Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II

Duas pessoas ficam feridas após desabamento de casas em Fazenda Grande II
Imagem - 5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor

Imagem - Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'
03

Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'

Imagem - 'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação
04

'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação