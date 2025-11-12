Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:05
O jogador de futebol Diego Lima, de 19 anos, foi morto a tiros na manhã da última terça-feira (11), no Largo Nova Esperança, localidade do bairro de Itapuã, em Salvador. O jovem passou pelas pelas categorias de base do Bahia, Palmeiras e Jacuipense. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).
Diego Lima foi encontrado morto por moradores, que acionaram a polícia. Militares do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) localizaram o corpo e isolaram o local até a chegada de policiais do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O policiamento foi intensificado na região.
Em nota, o Esporte Clube Jacuipense lamentou a morte do ex-jogador. Diego Lima integrou o elenco sub-20 do clube no ano passado e já não tinha mais vínculo profissional. "Diego era um jovem promissor e muito querido por todos", escreveu o clube.
"Neste momento de imensa tristeza, expressamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte e fortaleça a todos", completa a nota.