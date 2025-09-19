Acesse sua conta
Feira da Primavera leva mais de 400 artesãos ao Largo do Campo Grande

Evento segue até o próximo dia 28, das 9h às 22h

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:47

Celebrando a chegada da estação mais florida do ano, o Festival da Primavera conta com uma programação especial com feiras, peças teatrais, apresentações musicais, além de exposições. Entre as atividades previstas está a 11ª edição da Feira das Artes da Primavera, que reúne cerca de 400 artesãos no Largo do Campo Grande até o dia 28, das 9h às 22h.

No local, o público vai encontrar diversos tipos de peças à venda como cerâmica, bordados, roupas, itens de decoração, plantas ornamentais, além de uma praça de alimentação. Os artesãos trazem seus trabalhos de 30 cidades espalhadas por diversas regiões da Bahia. Uma delas é a caatinga, de onde vem a apicultora Neide Alves, 45, que está pela segunda vez na feira e apresenta produtos à base de mel com preços entre R$ 15 e R$ 35.

“É muito bom ter esse contato com as pessoas porque nos permite divulgar o nosso trabalho e adquirir novos conhecimentos com os colegas, o que nos ajuda. Já temos clientes que nos procuraram para saber se estaríamos aqui e possamos captar novos que passam a nos conhecer aqui na feira”, disse.

Já o expositor Alan Santana, 35, está pela primeira vez na feira. Ele apresenta chaveiros, canecas, ímãs de geladeira e placas decorativas personalizadas com o tema nordestino custando entre R$ 5 e R$ 80. Alan começou a produzir os materiais há cerca de quatro anos visando conseguir uma renda extra. Com o sucesso do negócio, ele saiu do trabalho para se dedicar a produção artesanal.

“Esse festival nos ajuda a fazer networking e conhecer pessoas novas. Eu estou aqui porque viram meu trabalho em uma outra feira que eu participei e me convidaram para cá. É muito importante para vendermos o nosso produto, além de ter novas ideias com os outros vendedores. Eu estou com uma boa expectativa para essa semana”, afirmou.

A paisagista Vera Lúcia Santiago, 61, vende plantas ornamentais no seu estande. Entre os modelos disponíveis estão samambaias, patas de elefante e cactos, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 50. Em sua quarta participação na feira, ela lembra que começou a trabalhar com as plantas há cerca de 10 anos, após ser convidada por uma amiga.

“Para nós que gostamos de plantas é uma troca com os clientes e com os outros colegas, que muitas vezes trazem coisas novas. Além disso, uma maneira de conseguir uma renda extra, então é uma experiência muito boa”, falou.

O evento é promovido pela Associação dos Artesãos da Bahia (Adaba) e conta com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) e da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

“As plantas e as flores, grandes protagonistas da feira, preenchem a Rua Talentos da Bahia, o local que escolhemos para agregar os artistas do interior do estado. A cada ano ela ganha mais representatividade e, com isso, apresenta uma variedade de peças que faz a feira ser única. É um trabalho de inclusão social cujo resultado é maravilhoso", disse a secretária-geral da Adaba, Rosane Carvalho.

