ENTRETENIMENTO

Festival gratuito tem shows de Olodum, Filhos de Jorge e Sued Nunes em Salvador; veja programação completa

Evento acontece entre quinta-feira (9) e domingo (12), na Arena Fonte Nova

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:06

Olodum Crédito: CORREIO/Arisson Marinho

Salvador sedia a 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato da Bahia (Fenaba), entre quinta-feira (9) e domingo (12), na Arena Fonte Nova. Com uma programação gratuita, o evento reunirá mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros e contará com shows de artistas como Olodum, Geraldo Azevedo, Mestrinho, Sued Nunes e Filhos de Jorge.

Com o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival propõe uma imersão na cultura e nas expressões criativas do país, unindo música, arte e tradição popular. Para acessar o espaço, o público deve realizar um cadastro prévio no site oficial do evento e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

A programação também contempla o público infantil, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), com atividades recreativas, apresentações lúdicas e um show especial de Tio Paulinho. O evento ainda fará uma homenagem aos professores, cuja data é comemorada em outubro.

Atrações da Fenaba 1 de 10

A Fenaba ainda oferecerá oficinas teóricas e práticas promovidas pelo Serviço Social do Comércio (SESC), voltadas para o aprendizado e valorização do artesanato. As atividades acontecerão em diferentes horários durante todos os dias do festival.

Confira a programação completa da II Fenaba:

Quinta-feira, 09 de Outubro

08h30: Welcome Coffee (Auditório)

09h: III Encontro Artesanato da Bahia (Auditório)

12h: Intervalo (Auditório)

13h: Rodada de Negócios (Feira)

14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

15h: Aberto ao público (Feira)

16h: VENDA DE ARTESANATO (Feira)

16h0: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

16h: Palestra SEBRAE – Superando barreiras de vendas (Auditório)

18h: Solenidade de abertura do FENABA com autoridades. (Local: Caminhos Mestres e Mestras)

18h30: VENDA DE ARTESANATO (Feira)

19h: Show: Graça e convidados (Palco)

20h30: Show: Mestrinho (Palco)

Sexta-feira, 10 de Outubro

08h30: Wellcome Coffee (Auditório)

09h: Painel temático: Indicações Geográficas Valorização da produção artesanal e associativismo através das IGs (Auditório)

Tarde:

12h: Intervalo (Auditório)

13h: Aberto ao Público (Feira)

14h: VENDA DE ARTESANATO (Feira)

14h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16h: Palestra CORREIOS (Auditório)

17h30: Show: Laiô (Palco)

19h: Show: Filhos de Jorge (Palco)

21h: Show: Sertanília (Palco)

Sábado, 11 de Outubro

08h30: Wellcome Coffee (Auditório)

09h: Painel: Letras e Ritmos – A sinfonia do artesanato da Bahia (Auditório)

Tarde:

12h: Intervalo (Auditório)

13h: Aberto ao público (Feira)

14h: VENDA ARTESANATO (Feira)

14h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16h: Encontro de Crocheteiras (Auditório)

17h: Show: Sued Nunes (Palco)

19h: Show: Pedro Pondé (Palco)

20h30: Show: Geraldo Azevedo (Palco)

Domingo, 12 de Outubro

10h: Aberto ao público (Feira)

11h: VENDA ARTESANATO (Feira)

11h: Recreação SESC (Palco)

12h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)

14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)

16h: Show: Tio Paulinho (Palco)