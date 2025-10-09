Festival gratuito tem shows de Olodum, Filhos de Jorge e Sued Nunes em Salvador; veja programação completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:06
Salvador sedia a 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato da Bahia (Fenaba), entre quinta-feira (9) e domingo (12), na Arena Fonte Nova. Com uma programação gratuita, o evento reunirá mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros e contará com shows de artistas como Olodum, Geraldo Azevedo, Mestrinho, Sued Nunes e Filhos de Jorge.
Com o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival propõe uma imersão na cultura e nas expressões criativas do país, unindo música, arte e tradição popular. Para acessar o espaço, o público deve realizar um cadastro prévio no site oficial do evento e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
A programação também contempla o público infantil, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), com atividades recreativas, apresentações lúdicas e um show especial de Tio Paulinho. O evento ainda fará uma homenagem aos professores, cuja data é comemorada em outubro.
Atrações da Fenaba
A Fenaba ainda oferecerá oficinas teóricas e práticas promovidas pelo Serviço Social do Comércio (SESC), voltadas para o aprendizado e valorização do artesanato. As atividades acontecerão em diferentes horários durante todos os dias do festival.
Confira a programação completa da II Fenaba:
Quinta-feira, 09 de Outubro
08h30: Welcome Coffee (Auditório)
09h: III Encontro Artesanato da Bahia (Auditório)
12h: Intervalo (Auditório)
13h: Rodada de Negócios (Feira)
14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
15h: Aberto ao público (Feira)
16h: VENDA DE ARTESANATO (Feira)
16h0: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
16h: Palestra SEBRAE – Superando barreiras de vendas (Auditório)
18h: Solenidade de abertura do FENABA com autoridades. (Local: Caminhos Mestres e Mestras)
18h30: VENDA DE ARTESANATO (Feira)
19h: Show: Graça e convidados (Palco)
20h30: Show: Mestrinho (Palco)
Sexta-feira, 10 de Outubro
08h30: Wellcome Coffee (Auditório)
09h: Painel temático: Indicações Geográficas Valorização da produção artesanal e associativismo através das IGs (Auditório)
Tarde:
12h: Intervalo (Auditório)
13h: Aberto ao Público (Feira)
14h: VENDA DE ARTESANATO (Feira)
14h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16h: Palestra CORREIOS (Auditório)
17h30: Show: Laiô (Palco)
19h: Show: Filhos de Jorge (Palco)
21h: Show: Sertanília (Palco)
Sábado, 11 de Outubro
08h30: Wellcome Coffee (Auditório)
09h: Painel: Letras e Ritmos – A sinfonia do artesanato da Bahia (Auditório)
Tarde:
12h: Intervalo (Auditório)
13h: Aberto ao público (Feira)
14h: VENDA ARTESANATO (Feira)
14h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16h: Encontro de Crocheteiras (Auditório)
17h: Show: Sued Nunes (Palco)
19h: Show: Pedro Pondé (Palco)
20h30: Show: Geraldo Azevedo (Palco)
Domingo, 12 de Outubro
10h: Aberto ao público (Feira)
11h: VENDA ARTESANATO (Feira)
11h: Recreação SESC (Palco)
12h: OFICINA SESC (Oficinas Práticas)
14h: CURSO: Gestão de Marca e Identidade visual / CURSO: Processo criativo e Definição de Produto (Oficinas Teóricas)
16h: Show: Tio Paulinho (Palco)
18h: Olodum (Palco)