PARA IR A PÉ E COM FÉ

Guia: veja tudo que você precisa saber para a Lavagem do Bonfim

CORREIO listou onde encontrar pontos de hidratação, mudanças no transporte coletivo e indicação do que levar para a tradicional festa de largo

Larissa Almeida

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:00

Basílica do Senhor do Bonfim na véspera da Lavagem Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um dia antes do encontro entre a fé e a tradição nos pés da Colina Sagrada, havia apenas detalhes a serem ajustados. Na Basílica do Senhor do Bonfim, ponto alto dos festejos preparados para esta quinta-feira (15), o foco dos membros envolvidos na Lavagem foi concluir os enfeites dos carros alegóricos, arrumar a casa, deixar pronta a imagem e, no caso do padre Edson Menezes, lidar com a expectativa para passar a mensagem de Cristo para as 2 milhões de pessoas que são aguardadas em uma das maiores festas de largo do mundo.

De acordo com o padre, que é reitor da Basílica, a movimentação recente na Igreja do Bonfim indica que a festa será ainda maior do que em anos anteriores. “Hoje mesmo, tem vindo muita gente aqui, muitos turistas e aqueles que desejam antecipar as homenagens ao Senhor do Bonfim, porque sabem que amanhã a movimentação será bem maior. Isso tem chamado a nossa atenção”, diz.

Para garantir a segurança e o conforto de todos, serviços municipais e estuais foram montados para a Lavagem do Bonfim. Confira abaixo o guia completo de tudo que você precisa saber antes de demonstrar a fé indo a pé:

1) Qual o trajeto realizado?

O trajeto da Lavagem do Bonfim tem 8 km de extensão. Começa na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e termina na Basília do Senhor do Bonfim, no alto da Colina Sagrada.

2) Que horas começa a caminhada da Festa do Bonfim?

Às 7h. A caminhada tem início em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico uma hora antes, que terá como tema ‘O Exercício do Ministério Público de Jesus, o Amado Senhor do Bonfim’.

Após a chegada da Caminhada na Basília do Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias

3) Quais linhas de ônibus terão o trajeto modificado?

As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino à Liberdade, Av. da França, São Joaquim, Calçada, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Calçada; provenientes do Aquidabã com destino à Avenida Suburbana, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/ Aquidabã, Campo Grande e Vale do Canela; e do Largo do Tanque e da Av. Suburbana com destino à Península Itapagipana.

Dezenove linhas regulares operarão com horário estendido, até 0h, atendendo diretamente a área do evento. São elas: 1535 – Vista Alegre x Ribeira | 1662 – Base Naval x Ribeira | 1638 – Fazenda Coutos x Ribeira | 1608 – Paripe x Ribeira | 0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande | 0216 – Ribeira x Lapa | 0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira | 0213 – Ribeira x Federação | 0221 – Ribeira x Barbalho/Fazenda Garcia | 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT | 0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT | 0237 – Ribeira x Rio Sena/A. Santa Terezinha | 0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim | 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa | 1142 – Cabula VI x Ribeira (R2) | 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira | 1403 – Cajazeira 11 x Ribeira.

Além disso, foram disponibilizados 36 ônibus reguladores na Ribeira, posicionados no Largo do Papagaio, atuando das 13h às 22h. Já na Estação da Lapa, haverá 10 veículos reguladores, também das 13h às 22h, para atender possíveis picos de demanda e reduzir o tempo de espera dos usuários.

4) Onde é possível pegar táxi ou mototáxi?

Haverá fila de mototáxi no Largo de Roma e na Rua Imperatriz, nas proximidades do Colégio São José. Também será disponibilizada fila de táxi ao lado da Praça Irmã Dulce, no espaço destinado ao estacionamento da Zona Azul, e ao lado da saída do terminal do ferry-boat, ampliando as opções de transporte para quem deixa a área do evento.

5) Como será o funcionamento dos ascensores?

Durante a Lavagem do Bonfim, os ascensores urbanos funcionarão gratuitamente, facilitando o deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O Elevador Lacerda estará em operação das 6h às 22h, enquanto o Elevador do Taboão funcionará das 6h30 às 18h30. Os planos inclinados também terão funcionamento especial: os Planos Inclinados Gonçalves e Liberdade/Calçada operarão das 6h às 19h; já o Plano Inclinado do Pilar, das 6h30 às 19h.

Equipes de fiscalização da Semob estarão distribuídas ao longo do percurso e nas principais estações para orientar passageiros, motoristas e operadores, podendo realizar ajustes operacionais em tempo real, conforme a dinâmica do evento. As concessionárias também deverão manter equipes de apoio durante todo o dia para auxiliar nas alterações de itinerário.

6) Há alguma mudança no serviço do Ferry Boat?

O Sistema Ferry-Boat seguirá operando com partidas de hora em hora. A única mudança, por conta da Lavagem do Bonfim, é no acesso de veículos ao Terminal São Joaquim. Para facilitar o deslocamento dos motoristas, será implantado um desvio na Rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes. A medida tem como objetivo garantir maior fluidez no trânsito e segurança viária durante o evento religioso.

7) Vai chover?

Há 50% de chance de chuva. De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C. Os ventos se mantêm com velocidade moderada, podendo chegar a até 24 km/h.

8) Segurança na Lavagem

Para garantir segurança e conforto para aqueles que vão participar da Lavagem do Bonfim, a Guarda Civil Municipal (GCM) irá mobilizar cerca de 200 agentes para atuar na Lavagem, em um trabalho conjunto e coordenado entre diversas áreas. O órgão será responsável pela segurança e pelo apoio à fiscalização, garantindo a proteção da comunidade e a manutenção da ordem pública.

Pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), 2.087 policiais e bombeiros serão empregados para garantir a tranquilidade dos fiéis e participantes. A Polícia Militar atuará com ações preventivas, além do acompanhamento em tempo real do evento. A Polícia Civil, além do emprego das Delegacias Especiais de Área, também realizará atividades de policiamento velado, investigação em campo e abordagens táticas.

O Corpo de Bombeiros Militar estará presente para garantir pronta resposta a possíveis ocorrências. As equipes atuarão no apoio operacional às ações e na preservação da integridade física dos participantes durante todo o evento. Já o Departamento de Polícia Técnica atuará com uma Unidade Móvel de Perícia. Durante todo o evento, câmeras serão empregadas para o monitoramento com a tecnologia de Reconhecimento Facial, auxiliando na identificação de possíveis foragidos da Justiça.

9) Saúde na Lavagem

A população terá à disposição um módulo de saúde, ao lado da Igreja do Bonfim, que iniciará suas atividades às 5h, finalizando os serviços às 19h. Serão dez leitos de observação e um leito de reanimação totalmente equipado para atendimento de casos graves. A equipe será composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e farmacêutico, contando ainda com ambulância completa de prontidão para os casos que necessitem de transferência para alguma unidade de saúde.

10) Pontos de hidratação

O Corpo de Bombeiros vai distribuir cerca de 100 mil copos biodegradáveis de água tratada durante o cortejo, fornecidos pela Embasa. Cinco pontos de hidratação foram instalados em locais estratégicos: em frente ao Trapiche Barnabé, no Mercado do Peixe, no Corpo de Bombeiros da Calçada, no canteiro do Largo de Roma e na Igreja do Bonfim.

11) Limpeza na Lavagem

Ao todo, serão mobilizados 584 agentes de limpeza e 65 equipamentos, que atuarão nos serviços de varrição, coleta de resíduos e lavagem de vias em todo o circuito dos festejos do Bonfim e áreas adjacentes, com foco especial nas regiões do Comércio e dos Mares.

Além da operação de limpeza, a Limpurb também programou a instalação de aproximadamente 385 banheiros químicos, distribuídos em 34 pontos ao longo do circuito, da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, garantindo mais conforto e organização para os participantes.

12) Combate à violência contra a mulher

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) estará presente no Cortejo do Bonfim com a campanha “Alerta Salvador – Juntos pela erradicação da violência contra a mulher”, reforçando as medidas de prevenção da violência e a divulgação do Botão Lilás, que funciona no WhatsApp da Prefeitura, com disponibilidade para acionamento da Guarda Civil Municipal em caso de emergência. Ao longo do trajeto, ainda serão distribuídas ventarolas informativas para o público participante.

14) O que levar?