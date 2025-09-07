DISPAROS

Homem sofre tentativa de homicídio no bairro da Boca do Rio, em Salvador

A Polícia Civil informou que ele foi socorrido para Hospital Geral do Estado (HGE)

Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:44

O crime aconteceu no bairro da Boca do Rio Crédito: Reprodução

Um homem foi baleado na tarde de sábado (6), no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Relatos iniciais apontam que o homem sofreu os disparos após se envolver em uma briga com a irmã. Ele teria recebido dez tiros.

A Polícia Civil não confirmou essas informações, mas afirmou que ele teria disso vítima de tentativa de homicídio.