Homem sofre tentativa de homicídio no bairro da Boca do Rio, em Salvador

Monique Lobo
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:44
Um homem foi baleado na tarde de sábado (6), no bairro da Boca do Rio, em Salvador.
Relatos iniciais apontam que o homem sofreu os disparos após se envolver em uma briga com a irmã. Ele teria recebido dez tiros.
A Polícia Civil não confirmou essas informações, mas afirmou que ele teria disso vítima de tentativa de homicídio.
O homem foi socorrido para Hospital Geral do Estado (HGE). "Oitivas e diligências investigativas são realizadas pela unidade policial para esclarecer a identidade do autor dos disparos, bem como sua motivação", acrescentou o órgão de segurança.