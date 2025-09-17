Acesse sua conta
Icônica, escada de vidro do Salvador Shopping é removida e gera polêmica

Equipamento marcava estrutura interna do centro comercial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:08

Salvador Shopping
Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Icônica, a escada de vidro que ocupava a praça central do Salvador Shopping foi retirada do espaço. A mudança foi registrada pelo arquiteto Telmo D. Menezzes nas redes sociais e gerou debate.

Por um lado, alguns clientes ficaram nostálgicos com a despedida da "escada de cristal". "Quando inaugurou o shopping, levei minha afilhada e ela me fez subir e descer essa escada vaaaarias vezes, ela dizia que era a escada de Cinderela", brincou uma seguidora.

Por outro lado, há quem defenda a retirada. "Algum B.O eles visualizaram, vamos agradecer!", comentou uma seguidora. Vale lembrar que em 2010 um adolescente de 15 anos morreu ao cair da escada após descer o corrimão escorregando. Desde então há frequentadores que evitam a construção por medo.

A mudança ainda deixou vários clientes confusos, uma vez que as escadas estavam no ambiente há mais de 10 anos e não houve nenhum anúncio ou substituição por outro equipamento. A supressão, inclusive, gerou mais reclamações.

"Agora teremos filas imensas nas escadas rolantes, já que as pessoas não entendem que são apenas escadas, então basta andar por elas. Mas as pessoas param e ficam tomando todo o espaço para quem quer passar com pressa", disse uma seguidora.

Em nota, o Salvador Shopping justificou que a escada de vidro foi retirada porque, após a instalação da escada rolante na mesma área, o acesso aos demais pisos passou a ser pouco utilizado. Além disso, sem a escada, o local ganha maior espaço para circulação.

Veja como está o espaço:

