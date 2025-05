VAQUINHA

Igreja de Salvador pede doações para restauração após ser interditada

A Capela Sagrada Família está fechada desde o dia 16 de maio por riscos estruturais

A Capela Sagrada Família, localizada no Garcia, lançou uma campanha para arrecadar doações. O objetivo da ação é conseguir dinheiro para restaurar o telhado do templo, que não oferece segurança aos fiéis. A igreja está fechada desde o dia 16 de maio, por determinação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que identificou problemas estruturais. >

"A comunidade clama por ajuda para devolver proteção e vida ao templo que, por tanto tempo, acolheu celebrações, batizados, casamentos, crismas e momentos marcantes de oração e consolo", diz a Arquidiocese de Salvador. A doação está presente na história do templo, que teve início em 1865, quando o terreno foi doado pelo Conde Pereira Marinho às Irmãs do Bom Pastor, com o objetivo de que fosse construída uma escola. >

Pouco tempo depois, as Irmãs de Santa Dorotéia assumiram o espaço e passaram a pedir doações das famílias que moravam no bairro, para que fosse possível a construção de uma capela.>

Patrimônio em risco

Após o desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que causou a morte de uma turista de 26 anos, as vistorias em templos religiosos foram intensificadas em Salvador. Em fevereiro, seis igrejas e dois imóveis residências foram interditados após análise da Defesa Civil e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). >