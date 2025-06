OPERAÇÃO

Integrantes de grupo criminoso investigado por homicídios em Camaçari são localizados

A prisão de um dos alvos ocorreu no bairro Gravatá; outros dois já estavam detidos e tiveram novos mandados cumpridos

As buscas ocorreram simultaneamente nos municípios de Camaçari e Salvador e também na cidade de Caiuá, em São Paulo, resultando no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária. >

Um dos investigados teve a prisão preventiva cumprida nesta quarta-feira (18), no bairro Gravatá, em Camaçari. Os demais mandados foram cumpridos contra pessoas já custodiadas. Entre elas, está um homem apontado como um dos líderes da organização, que está preso em uma unidade prisional no município de Caiuá (SP).>

As prisões decorrem de investigações sobre homicídios cometidos neste ano. Um dos acusados é investigado como mandante de ao menos três homicídios, que resultaram na morte de cinco vítimas. Um dos inquéritos trata do sequestro e assassinato de Filipe Oliveira Barbosa dos Santos, ocorrido em 28 de janeiro de 2025. A vítima foi torturada. Cinco pessoas foram denunciadas pelo crime, sendo que quatro delas já foram presas. Outro caso investigado envolve o homicídio de Diogo Reis Batista e a tentativa de homicídio de outras quatro pessoas, em 19 de maio deste ano, no bairro Phoc II, também em Camaçari.>

De acordo com a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Lígia Nunes de Sá, as investigações seguem em andamento. “A Polícia Civil está empenhada em desarticular o grupo e localizar um dos suspeitos, apontado como peça-chave da organização criminosa. Contra ele há dois mandados de prisão preventiva em aberto. Nossas equipes seguem em diligência para retirá-lo do convívio social e garantir mais segurança à população de Camaçari e região”, afirmou.>