Itapuã e Stella Mares lideram demanda em ano recorde para a hotelaria de Salvador

Balanço anual representa melhor resultado em 15 anos.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:32

Praia da Pedra do Sal, em Itapuã
Praia da Pedra do Sal, em Itapuã Crédito: Reprodução / Prefeitura de Salvador

A hotelaria de Salvador alcançou 66,51% de ocupação média em 2025, o melhor resultado em 15 anos. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Hoteleira-Bahia (ABIH-BA), os polos Itapuã-Stella Maris (76,62%) e Barra-Ondina (73,50%) lideraram a demanda.

O índice superou os 64,15% do ano anterior, impulsionado pelo crescimento do turismo de lazer e a consolidação do novo Centro de Convenções no segmento de negócios.

A hotelaria encerrou dezembro com ocupação média de 66,94%, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. Impulsionado pelo turismo de "sol e praia" e pelas festas de fim de ano, que compensaram a queda sazonal do setor de negócios.

O auge do desempenho ocorreu no Réveillon, com picos de ocupação de 82,60% no dia 31, levando diversas unidades de lazer à lotação máxima.

A diária média de dezembro alcançou R$ 803,04, um avanço de 6,7% em relação ao ano anterior, superando a inflação do período. Ao excluir os hotéis de luxo do cálculo, o valor médio ajusta-se para R$ 596,90. Consequentemente, o RevPAR (receita por quarto disponível) registrou alta, saltando de R$ 501,54 em 2024 para R$ 537,55 no fechamento de 2025.

No setor aéreo, dados da ANAC revelam que o Aeroporto de Salvador movimentou 7,2 milhões de passageiros entre janeiro e novembro de 2025, um crescimento de 6,2% no comparativo anual. O destaque foi o fluxo internacional, que disparou 27,8% no período, impulsionado pela ampliação de frequências e novas rotas estrangeiras, totalizando 224 mil viajantes.

Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), entre janeiro e novembro de 2025 o número de passageiros desembarcados no Terminal Rodoviário de Salvador caiu 4,3% em relação ao mesmo período de 2024, passando de 2,62 para 2,22 milhões.

De acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, sistematizadas pela SEI, entre janeiro e novembro 2025, em Salvador, o setor de turismo incorporou 1.633 novos postos de trabalho com carteira assinada. Cabe destacar que resultado foi superior ao saldo contabilizado para todo o ano de 2024, quando o referido setor havia registrado 1.486 novas vagas.

Dados do Caged, sistematizados pela SEI, revelam que o setor de turismo em Salvador gerou 1.633 novos empregos formais entre janeiro e novembro de 2025. O desempenho já supera o acumulado de todo o ano de 2024, que fechou com 1.486 vagas.

Dos 31 subsetores analisados, 21 apresentaram saldo positivo. Os destaques foram serviços de alimentação (+983 vagas) e transporte rodoviário coletivo (+582). Em contrapartida, os piores resultados ocorreram em concessionárias de rodovias (-541) e navegação de apoio (-68), onde o número de demissões superou o de contratações.

Para o presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol, a parceria entre os setores público e privado é o motor desse crescimento, mas ele alerta para os desafios de 2026. Segundo o executivo, a consolidação do destino depende do enfrentamento da "concorrência desleal" de plataformas de aluguel por temporada e da disputa acirrada por novos hubs aéreos com outros estados.

Os dados aqui apresentados são resultado da Pesquisa Conjuntural de Desempenho (Taxinfo), realizada pela ABIH-BA e ABIH Brasil. O levantamento digital é diariamente alimentado pelos hotéis ao Portal Cesta Competitiva, fornecendo uma média que avalia a evolução da atividade de hospedagem na capital baiana.

