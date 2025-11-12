Acesse sua conta
Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (14)

Exemplar do dia e caça-palavras serão vendidos por apenas R$ 6,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:46

Caça-palavras do CORREIO*
Caça-palavras do CORREIO* Crédito: Divulgação

O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo nesta sexta-feira (14). A revista caça-palavras queridinha dos leitores está de volta. Ela possui cerca de 100 páginas e estará disponível em diferentes níveis: fácil, médio, difícil. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e a revista por apenas R$ 6,00.

O jornal com a revista serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes, como supermercados. No dia, o jornal sem o produto será vendido normalmente por R$ 2,00.

Assinantes do jornal CORREIO podem ligar para a central de atendimento e fazer a solicitação do item na sexta-feira, por meio dos números: (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000. A entrega só será disponibilizada para assinantes residentes na capital.

Serão contemplados os primeiros 100 assinantes que entrarem em contato por telefone ou WhatsApp. A promoção é válida enquanto durar o estoque.

