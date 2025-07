TRANSFORMADORA

Jovem baiana de 17 anos ganha título internacional; conheça a história

Giovana Lacerda, de 17 anos, fundou uma associação que apoia atletas

Em 2023, Giovana, que é estudante e atleta da corrida, criou a Associação de Apoio à Saúde do Atleta (AASA), em conjunto com outros dois esportistas. No ano seguinte, a entidade iniciou seus eventos. Em agosto do ano passado, a AASA realizou seu evento inaugural com participação de especialistas na área de saúde e nutrição, com palestras ministradas por uma nutricionista e um nutricionista esportivo. O Mercado Saudável NutriMaster foi parceiro do evento, realizando doações de alimentos e suplementos esportivos, que foram sorteados.>