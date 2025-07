APOSTA

Bilhete de Salvador fatura R$ 25 mil na Loteria Federal; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta (23)

O bilhete de um morador do bairro da Pituba, em Salvador, foi sorteado no concurso 5985 da Loteria Federal e vai faturar R$ 25 mil. O resultado foi divulgado na noite de quarta-feira (23). >

Eles são, respectivamente, de São Bento do Sul (SC), Brasília (DF), São Francisco do Sul (SC), Salvador (BA) e Santa Maria (RS). O próximo sorteio será no próximo sábado (26). >