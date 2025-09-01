Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher recebe descarga elétrica ao tentar pegar pipa de rede de energia em Salvador

Vítima chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:52

Pipa presa na rede elétrica - Imagem ilustrativa
Pipa presa na rede elétrica - Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Um mulher morreu, na manhã desta segunda-feira (1º), após receber uma descarga elétrica, enquanto tentava recuperar uma pipa que estava presa em fio da rede elétrica. O caso ocorreu na Rua Professor Walson Lopes, no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Entre janeiro a julho, 376 casos de pipas presas na rede de energia já foram registrados pela Neoenergia Coelba em todo o estado.

A vítima foi identificada como Lilia Alves da Costa, de 31 anos. O registro da Polícia Civil indica que a vítima sofreu uma descarga elétrica após encostar em um fio quando tentou alcançar uma pipa que estava presa.

Leia mais

Imagem - Governo anuncia novidade para expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande

Governo anuncia novidade para expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande

Imagem - Turista é suspeito de filmar mulheres de biquíni em praia de Salvador

Turista é suspeito de filmar mulheres de biquíni em praia de Salvador

Imagem - Paróquia é invadida, e objetos sagrados são roubados em Salvador

Paróquia é invadida, e objetos sagrados são roubados em Salvador

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros para reanimar a vítima. Lilia, no entanto, não resistiu à gravidade do choque e morreu no local.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o acidente e morte da vítima. A companhia informou que profissionais foram direcionados para o local para avaliar a situação. "A Neoenergia Coelba reforça que não se deve soltar pipas próximo a rede elétrica, nem acessar a rede para resgatar qualquer objeto, de forma alguma. Nestas situações a Neoenergia Coelba deve ser acionada através do telefone gratuito 116 e demais canais de atendimento", destacou.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza laudos periciais para esclarecer mais circunstâncias da causa da morte.

Alerta

Entre janeiro e julho deste ano, a Neoenergia Coelba já registrou 376 casos de pipas presas na rede elétrica em toda a Bahia. O número, que vinha estável nos primeiros meses (com média de 35 registros), teve aumento expressivo a partir de maio, acompanhando a temporada de maior prática da atividade. Somente em julho, foram contabilizadas 104 ocorrências, quase o triplo do registrado em abril.

De acordo com a companhia, o maior número de ocorrências pode ser explicado pela presença de ventos mais intensos na Bahia durante o período, que faz com que o brinquedo fique preso com maior facilidade nos fios de energia. 

“Nos meses de vento, as ocorrências com pipas crescem de forma preocupante. É fundamental que a população adote cuidados simples para se divertir com segurança, sem colocar em risco a própria vida e a de terceiros”, alerta Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

Dicas de segurança

Como parte das ações de conscientização, a distribuidora reforçou a campanha de segurança, que nesta etapa aborda especialmente os riscos da prática de soltar pipas perto da rede elétrica. 

Entre as principais orientações estão:

  • Não soltar pipas próximo à rede elétrica, buscando locais abertos, como praias, campos e parques;
  • Jamais tentar retirar pipas presas em fios ou postes;
  • Evitar o uso de linhas metálicas ou cerol, que potencializam os riscos de choque elétrico;
  • Crianças devem sempre brincar acompanhadas por um adulto.

Mais recentes

Imagem - Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas

Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas
Imagem - Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia

Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia
Imagem - Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua