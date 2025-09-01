ACIDENTE

Mulher recebe descarga elétrica ao tentar pegar pipa de rede de energia em Salvador

Vítima chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:52

Pipa presa na rede elétrica - Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Um mulher morreu, na manhã desta segunda-feira (1º), após receber uma descarga elétrica, enquanto tentava recuperar uma pipa que estava presa em fio da rede elétrica. O caso ocorreu na Rua Professor Walson Lopes, no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Entre janeiro a julho, 376 casos de pipas presas na rede de energia já foram registrados pela Neoenergia Coelba em todo o estado.

A vítima foi identificada como Lilia Alves da Costa, de 31 anos. O registro da Polícia Civil indica que a vítima sofreu uma descarga elétrica após encostar em um fio quando tentou alcançar uma pipa que estava presa.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros para reanimar a vítima. Lilia, no entanto, não resistiu à gravidade do choque e morreu no local.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o acidente e morte da vítima. A companhia informou que profissionais foram direcionados para o local para avaliar a situação. "A Neoenergia Coelba reforça que não se deve soltar pipas próximo a rede elétrica, nem acessar a rede para resgatar qualquer objeto, de forma alguma. Nestas situações a Neoenergia Coelba deve ser acionada através do telefone gratuito 116 e demais canais de atendimento", destacou.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza laudos periciais para esclarecer mais circunstâncias da causa da morte.

Alerta

Entre janeiro e julho deste ano, a Neoenergia Coelba já registrou 376 casos de pipas presas na rede elétrica em toda a Bahia. O número, que vinha estável nos primeiros meses (com média de 35 registros), teve aumento expressivo a partir de maio, acompanhando a temporada de maior prática da atividade. Somente em julho, foram contabilizadas 104 ocorrências, quase o triplo do registrado em abril.

De acordo com a companhia, o maior número de ocorrências pode ser explicado pela presença de ventos mais intensos na Bahia durante o período, que faz com que o brinquedo fique preso com maior facilidade nos fios de energia.

“Nos meses de vento, as ocorrências com pipas crescem de forma preocupante. É fundamental que a população adote cuidados simples para se divertir com segurança, sem colocar em risco a própria vida e a de terceiros”, alerta Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

Dicas de segurança

Como parte das ações de conscientização, a distribuidora reforçou a campanha de segurança, que nesta etapa aborda especialmente os riscos da prática de soltar pipas perto da rede elétrica.

Entre as principais orientações estão: