Muro de escola desaba e destrói carros em Salvador; veja

Parte da estrutura atingiu carros e uma moto no bairro de Santa Cruz

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:12

Muro de escola desaba em Salvador
Muro de escola desaba em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Parte do muro de uma escola municipal desabou no final da noite de segunda-feira (20), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. Dois carros e uma moto foram atingidos. Não há registros de feridos. O desabamento ocorreu no período em que a capital baiana registra chuvas e ventos fortes. 

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamentou o ocorrido na Escola Municipal Teodoro Sampaio, e confirmou que o desabamento foi decorrente das fortes chuvas que atingem Salvador. A situação passou a ser acompanhada pelas equipes técnicas competentes logo após o desabamento, segundo a pasta. 

De acordo com a equipe de engenharia da Smed, foi realizada anteriormente uma inspeção no local, com a presença de um preposto da escola, e não foram identificados riscos de tombamento da estrutura. Também não constam registros de comprometimento da estrutura nos relatórios de vistorias anteriores.

Uma nova inspeção pela equipe de engenharia da Smed será realizada, seguida da remoção dos escombros e da instalação de tapumes para garantir a segurança da comunidade escolar.

