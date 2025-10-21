Muro de escola desaba e destrói carros em Salvador; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:12
Parte do muro de uma escola municipal desabou no final da noite de segunda-feira (20), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. Dois carros e uma moto foram atingidos. Não há registros de feridos. O desabamento ocorreu no período em que a capital baiana registra chuvas e ventos fortes.
Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamentou o ocorrido na Escola Municipal Teodoro Sampaio, e confirmou que o desabamento foi decorrente das fortes chuvas que atingem Salvador. A situação passou a ser acompanhada pelas equipes técnicas competentes logo após o desabamento, segundo a pasta.
Muro de escola desabafa e destrói carros em Salvador
De acordo com a equipe de engenharia da Smed, foi realizada anteriormente uma inspeção no local, com a presença de um preposto da escola, e não foram identificados riscos de tombamento da estrutura. Também não constam registros de comprometimento da estrutura nos relatórios de vistorias anteriores.
Uma nova inspeção pela equipe de engenharia da Smed será realizada, seguida da remoção dos escombros e da instalação de tapumes para garantir a segurança da comunidade escolar.