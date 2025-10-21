RISCO

Muro de escola desaba e destrói carros em Salvador; veja

Parte da estrutura atingiu carros e uma moto no bairro de Santa Cruz

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:12

Muro de escola desaba em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Parte do muro de uma escola municipal desabou no final da noite de segunda-feira (20), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. Dois carros e uma moto foram atingidos. Não há registros de feridos. O desabamento ocorreu no período em que a capital baiana registra chuvas e ventos fortes.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamentou o ocorrido na Escola Municipal Teodoro Sampaio, e confirmou que o desabamento foi decorrente das fortes chuvas que atingem Salvador. A situação passou a ser acompanhada pelas equipes técnicas competentes logo após o desabamento, segundo a pasta.

De acordo com a equipe de engenharia da Smed, foi realizada anteriormente uma inspeção no local, com a presença de um preposto da escola, e não foram identificados riscos de tombamento da estrutura. Também não constam registros de comprometimento da estrutura nos relatórios de vistorias anteriores.