Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade nesta quarta-feira (19)

Ação acontece por ordem de chegada

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:05

Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade
Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

Tutores de cães podem vacinar seus pets gratuitamente durante o mutirão de aplicação da vacina V10 que ocorre nesta quarta-feira (19), no Parque da Cidade, em Salvador. A ação tem início às 9h e segue por ordem de chegada, permitindo a imunização de até dois cães por tutor. Podem receber a dose animais a partir de 45 dias de vida, enquanto cães doentes, em uso de antibiótico, no cio, gestantes ou lactantes não poderão ser vacinados.

A V10 é uma das principais vacinas para proteção canina, atuando na prevenção de doenças graves como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose e outras infecções que podem levar o animal a óbito ou deixar sequelas permanentes. A imunização fortalece o sistema de defesa dos cães e contribui para a redução de enfermidades no coletivo, protegendo também as famílias e a saúde pública.

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

Para a triagem e aplicação da dose, será necessário apresentar RG do tutor, cartão de vacinação do animal e comprovante de residência de Salvador.

Tags:

