Nova linha de ônibus com saída do Terminal Campinas entra em operação em Salvador

Serviço funciona das 5h às 21h20 em dias úteis e aos sábados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:42

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A linha de ônibus 1800 - Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito entrou em operação na manhã desta quinta-feira (9). Criado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço começou a circular com saída do Terminal Campinas de Pirajá, ao lado da estação de metrô de mesmo nome.

A nova linha funciona das 5h às 21h20 em dias úteis e aos sábados. A partir de agora, os ônibus passam a ligar diretamente o Dique do Cabrito, a Rua Oscar Seixas e o Alto do Cabrito ao metrô, encurtando distâncias e devolvendo tempo e segurança a quem depende do transporte público todos os dias.

“A linha chega para atender aos anseios da comunidade, especialmente dos moradores da Rua Oscar Seixas, que pediam um atendimento para um terminal. Serão ônibus novos, com ar-condicionado, para dar mais conforto aos usuários”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

O gestor destacou ainda que o início da operação marca um avanço no sistema de transporte da cidade. “Esse é um momento histórico para Salvador, porque também marca a inauguração do Terminal Campinas de Pirajá, uma demanda antiga das comunidades do entorno. É um atendimento importante que beneficia toda a região do Alto do Cabrito e de Pirajá. Essa é a 43ª linha implementada este ano, cumprindo o compromisso do prefeito Bruno Reis de reforçar o transporte público da capital”, disse o secretário.

