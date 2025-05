DIA DO HAMBÚRGUER

O segredo dos melhores hambúrguers de Salvador

Na capital baiana, até os pratos que vêm de fora ganham tempero local e um sabor todo especial

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2025 às 10:00

Hambúrguer Federado, do Varanda Burger Crédito: Marina Silva/CORREIO

O soteropolitano tem o molho — e não é só no gingado. Na capital baiana, até o hambúrguer, símbolo da culinária americana, ganha um tempero local e um sabor todo especial. Com carne macia e suculenta, queijo derretido e molhos que vão do tradicional cheddar ao inconfundível azeite de dendê, Salvador mostra que sabe, como ninguém, reinventar o clássico lanche. E com o Dia do Hambúrguer chegando na próxima quarta-feira (28), nada melhor do que celebrar com um lanchinho caprichado e cheio de personalidade. >

Confira uma seleção com alguns dos mais aclamados hambúrgueres de Salvador e seus segredos especiais:>

Federado

O hambúrguer mais vendido da Varanda Burguer é a clássica combinação do cheddar super leve e cremoso, contrastando com o doce da cebola caramelizada e o salgadinho do bacon. E não para por aí, o lanche ainda tem um diferencial: blend do Varanda é grelhado diretamente no fogo! >

O nome é uma homenagem ao bairro da Federação, onde o Varanda começou sua história - dentro do Restaurante Avarandado. Ele é um combo de pão australiano ou brioche, blend de 160g do Varanda grelhado no fogo, cheddar cremoso, cebola caramelizada e bacon crocante. Toda essa delícia por R$42,00.>

Onde encontrar: @varanda.burguer | varandaburguer.com | Ondina: Rua Morro do Escravo Miguel, 297 | Patamares: Rua Bicuíba (Colina A), 150 | Costa Azul: Rua Prof. Cassilandro Barbuda, 355>

Rei Harald III - São Salvador

Diretamente das terras gélidas escandinavas para o forno quentinho do VK Steak & Burger, o Rei Harald I é uma mostra de todo potencial e criatividade do soteropolitano. O lanche reúne o pão brioche red, queijo mussarela derretida, uma deliciosa geleia de pimenta artesanal e, pasmem, moqueca de ovo. Cada mordida é uma explosão de diferentes sabores.>

"A moqueca de ovo traz um toque caseiro e afetivo, enquanto a suavidade da geleia equilibra o doce e o picante. Essa inovação reflete os valores da VK Steak & Burger, que busca oferecer uma identidade única e marcante aos nossos clientes", adianta a hamburgueria.>

O nome é inspirado no Harald Hardrada, um dos mais notáveis reis da história nórdica do século XI. Entre os mais íntimos, ele também é conhecido como "São Salvador". O lanche custa R$ 38,90. >

Onde encontrar: @vk.burger | Stiep: Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 944>

Flórida

E já que o assunto é a mistura de sabores, lhes apresento o Flórida: com seu pão brioche, blend de 160g, maionese texana, rúcula, tomate empanado, queijo coalho e melaço, o hambúrguer caiu nas graças dos clientes e se tornou um dos queridinhos da Boutique Texana. >

Hambúrguer Flórida, da Boutique Texana Crédito: Reprodução/@boutiquetexana

O hambúrguer é um dos mais inovadores da casa, porque surpreende com o toque agridoce do melaço e a suculência do tomate empanado. Uma verdadeira experiência gustativa por R$ 39,90. >

Onde encontrar: @boutiquetexana | Delivery Pituba: Rua das Violetas, 43 | Barra: Avenida Oceânica, 2400 | Alphaville>

Master

Frutos do mar é sempre uma boa pedido a qualquer momento do dia em Salvador. O Pink Burger consegue combinar [] do camarão no pão brioche selado na manteiga, acompanhado de um blend ultra suculento de 120g, cream cheese, queijo muçarela maçaricado e cebola chapeada.>

A combinação do camarão com cream cheese chama a atenção e desperta a curiosidade de quem passa pela Praça da Revolução. O hambúrguer custa R$31,90. >

Onde encontrar: @tonapinnk | Periperi: Praça da Revolução (em frente à Caixa)>

Master, do Pink Burger & Beer Crédito: Reprodução

Bravo Burger

Carro chefe do Bravo, o hambúrguer que leva o mesmo nome do estabelecimento é feito com blend de Wagyu de 180g, queijo reino, a famosa maionese feirinha de mostarda, ervas, limão siciliano e melaço, cebola caramelizada, bacon crocante e pão artesanal australiano.>

Carro chefe do Bravo Burger Crédito: Reprodução

O sanduíche icônico é, em disparado, o mais vendido da casa e protagonista da história do Bravo, que já acumula pelo menos 10 anos. "O molho feirinha surgiu em uma feira de rua, usamos este molho para o burger quando eu ainda era chef de cozinha do Pereira. Nasceu ali a ideia de abrir uma hamburgueria", relembra o proprietário, Rafael Zacarias. O Bravo custa R$53,00.>

Onde encontrar: @eusoubravo | bravoburger.com.br | Alphaville: Alphamall - Avenida Alphaville, 151 | Barra: Avenida Sete de Setembro, 3959 | Pituba: Rua das Rosas, 172 | Shopping da Bahia: Avenida Tancredo Neves, 148>

Magnífico

Para falar de originalidade, o Magnífico do Brutus não poderia ficar de fora. O hambúrguer é composto por pão tradicional com gergelim, blend Brutus de 180g, queijo mussarela, geleia de alho levemente picante, creme de gorgonzola e bacon crocante. O lanche que já é um clássico, é vendido por R$ 45,00 e já foi top 5 do CORREIO EXPERIMENTA, na edição de hambúrgueres por delivery. >

Onde encontrar: @bts.burger | Vilas |Pituba | Alphaville | Salvador Shopping | Shopping Bela Vista | Jardim Apipema>

Hambúrguer Brutus no CORREIO EXPERIMENTA, em 2024 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Harry's Burger Supremo

Pão de Brioche, blend de 180g, queijo coalho, anéis de cebola empanada, maionese de melaço e bacon crispy. Esses foram os ingredientes usados para criar o hambúrguer supremo do Harry's Burger & Steak House. >

O queijo coalho é maçaricado. Junto à maionese de melaço, ele traz uma regionalidade que dá água na boca. Ele consegue reunir tudo que um bom apreciador de hambúrgueres artesanais procura: pão fofinho, uma carne macia e molhos suculentos. E lá vai uma dica que vale ouro: ele ficou em terceiro lugar no pódio do CORREIO EXPERIMENTA! O lanche pode ser adquirido por R$47,90. >