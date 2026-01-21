FOLIA

Palhaços do Rio Vermelho fazem ensaio geral no Terraço do Barra; saiba quando

A programação do espaço conta com outras atrações e com evento infantil

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:19

Palhaços do Rio Vermelho fazem ensaio geral no Terraço do Barra Crédito: Fernando Naiberg

O tradicional bloco Palhaços do Rio Vermelho vai realizar o seu ensaio geral gratuito neste sábado (24), a partir das 17h, no Terraço do Barra, localizado no estacionamento G3 do Shopping Barra, em Salvador.

A apresentação, que é uma prévia de uma das festas mais aguardadas no bairro boêmio, agendada para o dia 31 deste mês, vai acompanhar o pôr do sol no alto do estabelecimento comercial.

A programação, que é toda gratuita, começa com a recepção divertida do “Palhaço Radiola” e continua com show da banda Marmelada. Além de muita música, com sambas, marchinhas e clássicos carnavalescos, o ensaio também vai contar com uma trupe circense.

A agenda do Terraço do Barra começa antes, a partir desta quinta-feira (22), com o DJ LA, a partir das 18h. Ele vai apresentar uma playlist dançante, com uma multiplicidade de estilos musicais.

Já na sexta (23), também às 18h, o grupo Abre Asas vai agitar o espaço a céu aberto com muito Axé Music, com músicas que embalaram as várias épocas do movimento baiano.

Abre alas

As crianças também vão poder curtir a folia no Terraço do Barra, a partir das 16h deste domingo (25). É quando acontece o Abre Alas da folia momesca do espaço sob o comando de Tio Paulinho e show especial do grupo Tio Elétrico.