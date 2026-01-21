Acesse sua conta
Palhaços do Rio Vermelho fazem ensaio geral no Terraço do Barra; saiba quando

A programação do espaço conta com outras atrações e com evento infantil

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:19

Palhaços do Rio Vermelho celebram 15 anos com ato simbólico e homenagem a Anselmo Serrat fundador do Circo Picolino
Palhaços do Rio Vermelho fazem ensaio geral no Terraço do Barra Crédito: Fernando Naiberg

O tradicional bloco Palhaços do Rio Vermelho vai realizar o seu ensaio geral gratuito neste sábado (24), a partir das 17h, no Terraço do Barra, localizado no estacionamento G3 do Shopping Barra, em Salvador.

A apresentação, que é uma prévia de uma das festas mais aguardadas no bairro boêmio, agendada para o dia 31 deste mês, vai acompanhar o pôr do sol no alto do estabelecimento comercial.

Confira as atrações da folia no Terraço do Barra

Palhaços do Rio Vermelho por Divulgação
DJ LA por Divulgação
Abre Asas por Divulgação
Tio Paulinho por Divulgação
1 de 4
Palhaços do Rio Vermelho por Divulgação

A programação, que é toda gratuita, começa com a recepção divertida do “Palhaço Radiola” e continua com show da banda Marmelada. Além de muita música, com sambas, marchinhas e clássicos carnavalescos, o ensaio também vai contar com uma trupe circense.

A agenda do Terraço do Barra começa antes, a partir desta quinta-feira (22), com o DJ LA, a partir das 18h. Ele vai apresentar uma playlist dançante, com uma multiplicidade de estilos musicais.

Já na sexta (23), também às 18h, o grupo Abre Asas vai agitar o espaço a céu aberto com muito Axé Music, com músicas que embalaram as várias épocas do movimento baiano.

Abre alas

As crianças também vão poder curtir a folia no Terraço do Barra, a partir das 16h deste domingo (25). É quando acontece o Abre Alas da folia momesca do espaço sob o comando de Tio Paulinho e show especial do grupo Tio Elétrico.

Quem quiser, pode ainda levar seu pet fantasiado para curtir a brincadeira. Para participar da folia, os responsáveis pelas crianças precisam retirar o acesso até o dia do evento no Tourist Point, localizado no Barra Gourmet (Piso L1), ou no próprio Terraço do Barra (estacionamento G3), mediante a doação de um brinquedo ou um item de material escolar. Os ingressos estão sujeitos à lotação do espaço.

