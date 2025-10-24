Acesse sua conta
Paralisação de trabalhadores pode deixar Salvador sem coleta de lixo, diz Limpurb

Funcionários da categoria iniciaram suspensão dos serviços na manhã desta sexta-feira (24), segundo empresa

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:15

Limpurb recolhe 172 toneladas de resíduos em quatro dias de festejos em Salvador
Limpurb recolhe 172 toneladas de resíduos em quatro dias de festejos em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Trabalhadores do Aterro Sanitário Metropolitano Centro (AMC) e da Estação de Transbordo Metropolitano paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira (24), em Salvador, segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

A paralisação começou após assembleias realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Limpeza Urbana e Terceirizados da Bahia (Sindilimp) com assalariados da categoria. De acordo com a Limpurb, não houve comunicação prévia antes da medida.

Segundo a Limpurb, a interrupção dos serviços de trabalhadoras e trabalhadores de limpeza urbana nos aterros sanitários e transbordos pode impactar “drasticamente a execução do serviço de coleta na cidade do Salvador.”

“A Limpurb segue acompanhando a situação e adotará todas as medidas cabíveis para minimizar eventuais transtornos à população”, informou a empresa.

A reportagem procurou o Sindilimp para confirmar se a paralisação de fato começou, mas obteve resposta. “O Sindilimp está realizando assembleias com trabalhadoras e trabalhadores de limpeza urbana nos aterros sanitários e transbordos de Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista”, publicou o sindicato nas redes sociais, por volta das 13h.

“As reuniões têm como objetivo dialogar sobre a campanha salarial, debatendo pautas como o reajuste salarial e o adicional de 40% de insalubridade”, escreveu a entidade na mesma postagem.

