Patinetes elétricos ganham pontos em novos bairros de Salvador; confira

Prefeitura expande operação para Cidade Baixa, Vasco da Gama e Ondina

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:47

Patinete elétrico
Patinete elétrico Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador ampliou a operação de patinetes elétricos na cidade e incluiu novos pontos estratégicos no mapa do serviço. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Mobilidade (Semob), busca fortalecer as opções de deslocamento de curta distância e incentivar a mobilidade sustentável na capital baiana.

Uma das principais expansões ocorreu na Cidade Baixa. O serviço agora cobre o trajeto entre a Basílica do Senhor do Bonfim e o Largo de Roma, com ligação até a Ponta de Humaitá. A ampliação beneficia moradores e turistas que circulam por uma das regiões mais tradicionais e visitadas de Salvador.

Patinetes em Salvador

Outro trecho que passou a contar com os patinetes é a Avenida Vasco da Gama. O modal passou a operar entre a Estação Rio Vermelho do BRT e a área do Ogunjá, facilitando a integração com o transporte público e o deslocamento diário de quem utiliza a via.

A área do Zoológico, no bairro de Ondina, também foi incorporada à operação, ampliando as alternativas de mobilidade para quem circula pela região.

Atualmente, Salvador possui 1,2 mil patinetes em funcionamento. O sistema já reúne mais de 175 mil usuários cadastrados, responsáveis por quase 652 mil viagens realizadas em 2025. Segundo dados da gestão municipal, o uso do modal evitou a emissão de 344 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

