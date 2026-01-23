EXPANSÃO

Patinetes elétricos ganham pontos em novos bairros de Salvador; confira

Prefeitura expande operação para Cidade Baixa, Vasco da Gama e Ondina

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:47

Patinete elétrico Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador ampliou a operação de patinetes elétricos na cidade e incluiu novos pontos estratégicos no mapa do serviço. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Mobilidade (Semob), busca fortalecer as opções de deslocamento de curta distância e incentivar a mobilidade sustentável na capital baiana.

Uma das principais expansões ocorreu na Cidade Baixa. O serviço agora cobre o trajeto entre a Basílica do Senhor do Bonfim e o Largo de Roma, com ligação até a Ponta de Humaitá. A ampliação beneficia moradores e turistas que circulam por uma das regiões mais tradicionais e visitadas de Salvador.

Outro trecho que passou a contar com os patinetes é a Avenida Vasco da Gama. O modal passou a operar entre a Estação Rio Vermelho do BRT e a área do Ogunjá, facilitando a integração com o transporte público e o deslocamento diário de quem utiliza a via.

A área do Zoológico, no bairro de Ondina, também foi incorporada à operação, ampliando as alternativas de mobilidade para quem circula pela região.