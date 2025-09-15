Acesse sua conta
Pedestre que morreu na Paralela era idoso e foi atropelado ao atravessar via

Vítima tinha 71 anos e morreu no local do acidente

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:39

Vítima foi atropelada na Avenida Paralela
Vítima foi atropelada na Avenida Paralela Crédito: Reprodução/ Redes sociais

José Lopes, de 71 anos, foi atingido por um veículo enquanto cruzava, de forma repentina, a Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na tarde desta segunda-feira (15), em Salvador. O idoso morreu no local do acidente, nas imediações da Estação Mussurunga

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a José foi atropelado por um veículo de passeio por volta das 14h35. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no meio da via, abaixo da passarela, após ser atingida, e um carro do modelo Duster parado ao lado. 

"Segundo informações preliminares, o idoso atravessou a via de forma repentina e foi atingido por um veículo", informou a Polícia Civil.

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador, o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para a ocorrência. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), a vítima chegou a receber o devido atendimento pelos profissionais do serviço, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente.

O caso é apurado pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã) como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização de perícia. O caso segue sob investigação.

