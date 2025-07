SALVADOR

PM suspeito de balear investigador no rosto se entrega à polícia

Marco Antonio Martins foi atingido de raspão enquanto trafegava pela Avenida 29 de Março, em Cajazeiras

De acordo com as investigações realizadas pela 2ª DH, Marco Antonio trafegava pela Avenida 29 de Março, no dia 13 de julho, quando foi surpreendido pelo PM, que emparelhou o carro do investigador com o seu próprio automóvel e efetuou disparos de dentro de um veículo, atingindo o investigador na cabeça. Ele foi atingido por um tiro de raspão no rosto e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE).>