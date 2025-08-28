Acesse sua conta
Polícia apreende 20 canetas Mounjaro no Aeroporto de Salvador

Medicamentos estavam escondidos em mala com perfumes

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:12

Canetas emagrecedoras apreendidas
Canetas emagrecedoras apreendidas Crédito: Divulgação/SSP

Um homem foi flagrado com 20 canetas emagrecedoras em uma mala no Aeroporto de Salvador nesta quinta-feira (28). O contrabandista trouxe os medicamentos de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as canetas da marca Mounjaro estavam escondidas na bagagem do homem, escondidas sob vários frascos de perfumes. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR).

A captura foi realizada pelas Polícias Militar e Civil. Uma investigação será feita para identificar o trajeto que o contrabandista faria. Ele não informou aos agentes onde adquiriu os materiais que foram apreendidos.

O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro é proibida.

Segundo a Receita Federal, 378 canetas Mounjaro foram apreendidas no Aeroporto de Salvador desde o início do ano, além de 60 unidade de Synedica Retatrutide, medicamento mais potente que o Mounjaro e proibido pela Anvisa.

