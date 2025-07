MALUCO BELEZA

Projeto convoca artistas para criar mega mural em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas

Artistas e coletivos selecionados receberão R$ 15 mil para cachê, equipamentos e despesas

Um projeto está convocando artistas e coletivos para criar um mega mural em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas, emblemático artista baiano que revolucionou a música brasileira. As inscrições foram abertas em 28 de junho - aniversário do ícone do rock tupiniquim - e podem ser feitas até 13 de julho neste formulário. >