Projeto reúne 100 mulheres negras e líderes em encontro para fortalecer oportunidades

Encontro foi realizado pela Ciranda Preta - Protagonismo Feminino no Restaurante Rivierouge, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:11

Ciranda Preta - Protagonismo Feminino
Ciranda Preta - Protagonismo Feminino Crédito: Divulgação

Mulheres negras e líderes em diferentes áreas se reuniram em um jantar marcado por afeto, coletividade e fortalecimento de redes, que aconteceu na última semana, no Restaurante Rivierouge, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O encontro, realizado pela Ciranda Preta - Protagonismo Feminino, reuniu cerca de 100 mulheres negras em um ambiente de prestígio e simbologia. O projeto acontece mensalmente e tem como propósito criar um espaço de partilha, networking e construção de oportunidades a partir da potência do protagonismo feminino negro.

“Iniciativas como a Ciranda Preta são fundamentais para ampliar a representatividade, fortalecer vínculos estratégicos e reafirmar o poder das mulheres negras em posições de liderança”, disse Danielle Pires.

Já Najara Black o avanço coletivo com a iniciativa: "Quando nos reunimos, criamos caminhos coletivos que desafiam estruturas de exclusão e abrimos portas para novas gerações. Porque quando uma mulher negra avança, todas avançamos”.

Além de uma reunião de negócios, o projeto se consolidou como um aquilombamento contemporâneo, onde a ancestralidade, a liderança e a cooperação se entrelaçam para inspirar transformações sociais e profissionais.

